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人民德育携手湖北第二师范学院共建家庭教育指导中心

2023年05月30日10:48 | 来源：人民网-教育频道
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5月19日，人民德育携手湖北第二师范学院共建人民德育（湖北）家庭教育指导中心，启动“十百千万”家庭教育示范工程仪式暨“新时代德育养成在家庭”活动。中国政策科学研究会会长、人民德育总顾问马利，湖北第二师范学院党委书记杨鲜兰等100余位家庭教育相关领域的领导、专家、学者等齐聚湖北第二师范学院，出席了本次论坛。

当天还举行了“新数智·新家教·共成长”新时代家庭教育分论坛，人民网舆情数据中心副主任、北京人民在线总编辑单学刚，湖北第二师范学院数智化教联体研究中心代表赵晓芳教授，武汉市教育科学研究院教育质量监测与评价中心王一凡主任，随州曾都一中副校长、湖北省家庭教育专家库成员齐书升，分别围绕“全媒体时代的教育舆情管理”“湖北第二师范学院数智教联体研究中心建设”“学校家庭社会协同育人机制政策解读”“新时代家庭教育工作中的问题和路径研究”等主题发表了演讲。与会专家学者就“新时代家庭教育与媒体舆论引导结合与创新”“班主任工作对家庭教育沟通与引导的实践意义”等主题进行了学术研讨。

(责编：郝孟佳、孙竞)

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