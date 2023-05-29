人民网北京5月29日电 27日，由北京市海淀区人民政府主办、中关村互联网教育创新中心承办的2023中关村“教育+科技”创新周在北京启动。活动以“创新驱动科教融汇，数字赋能立德树人”为主题，聚焦教科融合前沿话题，深入探讨科学教育范式，打造“教育+科技”交流合作平台。

北京市海淀区人民政府副区长程培衡指出，面对教育数字化转型的迫切需求，要正确把握课堂线下教育和数字化线上教育之间的融合互补，平衡满足教育资源优质均衡与多元个性供给的差异需求，让数字技术与教育事业的融合，切实服务教育高质量发展。

中国教育科学研究院党委副书记马涛表示，面对数据时代，必须要理性思考、长远谋划人工智能等新兴技术对教育模式产生的影响。在教育与科技的融汇中，通过重塑目标、把握机遇、合作共赢、创新范式、科学监管等系统性手段，塑造智慧教育新形态，加快推动教育数字化转型。

“以拔尖创新人才等为代表的‘英才’资源是国家战略性资源，发展英才教育是提高国家核心竞争力的战略选择。”国家督学，北京师范大学教授褚宏启指出，我国面临英才教育覆盖面小且中小学阶段英才开发不足的问题，要加强英才教育的顶层设计，注重因材施教，在学前教育和基础教育阶段制定多样性的人才选拔机制，运用多种组织形式和方式方法培育英才。

中国科学院高能物理研究所粒子天体物理中心主任、中国科学院粒子天体物理重点实验室主任张双南谈到，科学教育不应只传授科学知识，还要帮助学生了解科学知识产生的过程，体验科学研究的过程，利用现代技术提高科学教育的效率。

据悉，本届创新周从5月27日至6月6日以线上线下相结合的方式举办，活动内容包含开幕式暨主旨论坛，11场平行论坛，5个教育工作坊，9天教育创新主题应用体验展等。（孙竞、实习生张婉柔）

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