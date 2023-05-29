人民网北京5月29日电 （记者孙竞）以“世界大变局下的国际法：守正与创新”为主题的中国国际法学会2023年学术年会暨第十一届会员代表大会近日在中国政法大学海淀校区召开。会议由中国国际法学会和中国政法大学主办，中国政法大学国际法学院承办。

大会审议并通过了中国国际法学会第十次理事会工作报告，选举产生了中国国际法学会第十一届理事会。在随后举行的第十一届理事会第一次会议上，与会当选理事投票选举产生了会长、副会长、秘书长和常务理事。

中国政法大学原校长黄进教授再次当选中国国际法学会会长，北京大学国际法研究所所长李鸣教授当选中国国际法学会执行副会长。外交部条法司司长马新民，外交学院教授、副校长许军珂，商务部条法司司长李詠箑，最高人民法院民四庭庭长、一级高级法官高晓力，复旦大学教授张乃根，武汉大学教授、国际法研究所所长肖永平，外交学院教授、中国国际法研究院院长易显河，清华大学教授贾兵兵，外交学院教授张爱宁当选中国国际法学会副会长。中国国际法学会秘书长由外交学院张爱宁教授兼任。

本届学术年会主场设置了13个分议题和18场研讨会，举办了3场“国际法青年学者论坛”和1场“网络空间国际法”主题边会。与会代表将围绕中国的国际法贡献、中国的涉外法治体系建设、国际法基本理论问题研究、国际海洋法、气候变化与国际环境法、网络空间全球治理、极地国际法、国际刑法与司法协助、国际人权法、全球治理中的国际私法问题、全球治理中的国际经济法问题、国际法的教学、研究与方法以及国际法的其他进展等议题展开研讨和学术交流。

来自全国各高等院校、科研院所、立法机构、司法机构、政府机构和法律实务部门的700余位国际法专家学者、国际法律实务工作者、学生参加了本届年会。

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