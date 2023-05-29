人民网北京5月29日电 日前，全国中小学新时代劳动教育论坛在浙江省温州市举行，来自全国20个省市的600多位专家齐聚一堂，交流劳动教育前沿理论与实践经验。

据悉，本次论坛以“让劳动教育回归真实”为主题，与会专家从劳动教育课程实施、建设高质量劳动教育体系以及各校劳动教育理念落地等不同角度对这一主题予以回应。不同学校的实践案例呈现聚焦学校如何将劳动教育落实到“真”上。

论坛共分主旨演讲、案例分享、自由演讲、点评报告、成果展示、圆桌沙龙等7个单元。中国教科院劳动与社会实践教育研究所所长王晓燕、中国劳动关系学院劳动教育学院院长李珂、浙江省教育厅教研室副主任张丰、教育部义务教育劳动课程标准研制组核心成员管光海分别作专题分享。

王晓燕从高质量劳动教育的体系建构、实施策略和未来发展三个方面进行介绍。她指出，要持续推进课程内容升级、管理机制升级、教师队伍升级、资源配置升级、安全保障升级和教育成果升级，努力创建中国特色高质量劳动教育新格局。

李珂认为，防止劳动教育异化、形式化与儿科化，需要依托真实情境，注重学生作为劳动主体的能动性、实践性和创造性。

“劳动教育的实施应体现地域性，与浙江经济发展相适应。”浙江省教育厅教研室副主任张丰认为，技术与设计作为创造性的实践活动，不仅可以落实创造性劳动，而且可以贯穿日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动，成为劳动教育实施的主线。

本次论坛由中国教师报、浙江省平阳县教育局、平阳县鳌江镇人民政府主办，平阳县教育局鳌江学区承办。论坛还推介了鳌江学区整体推进劳动教育的经验。鳌江学区主任方德裕作了题为《“1+X”区域劳动教育新样态——区域推进劳动教育的鳌江实践》的分享。（李依环、实习生张婉柔）

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