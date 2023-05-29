人民网北京5月29日电 27日，“大力弘扬延安精神·向着新的奋斗目标出发——中国油画名家笔下的延安”油画写生、创作艺术展在北京理工大学开幕。北京理工大学校长、中国工程院院士龙腾介绍，此次举办以延安精神为主题的艺术展，目的在于引导青年学生擦亮发现美的眼睛，涵养感悟美的智慧，提升创造美的能力，争当传播美的先锋，扛起时代重托，致力美美与共。

中国油画名家笔下的延安”油画写生、创作艺术展。北京理工大学供图

龙腾表示，希望“延河联盟”高校能进一步行动起来，强化思想共识、加强资源集聚，共同聚力打造新时代红色文化育人共同体，为培养担当民族复兴大任的时代新人贡献智慧和力量。

“希望通过一幅幅画作，教育引导广大青年学子弘扬延安精神，体悟革命情怀，艰苦奋斗、奋力投身强国建设。”中国当代油画家、教育家靳尚谊说，也希望通过本次展览，进一步推动关于延安精神的艺术创作，为国家艺术创作和文化发展更好助力。

北京市委教育工委分管日常工作的副书记张革希望，北京理工大学能够加强美育问题研究，深入总结美育经验和育人规律，建设多种形式的美育课程，更好地满足师生的艺术文化需求；充分发挥艺术馆收藏、研究、教育等功能，继承和弘扬以艺术创作服务国家重大需求、服务民生的优良传统，用好首都红色资源，把艺术成果转化为人才培养优势，涵养人文精神，绽放艺术风采，全面助力“双一流”建设和“延河联盟”高校文化艺术繁荣。

艺术展邀请了100余名老中青三代油画艺术家参与。他们将自己对延安和延安精神的感受、体验，融入艺术创作之中，将思想启迪、精神感召、文化滋养，融汇于笔端，用浓墨重彩勾勒党在延安时期领导中国革命迈进胜利的光辉历程，刻画了新时代革命圣地延安的建设成就和人民群众的精神风貌，以崭新的视角和精湛的作品赞颂延安精神。

据了解，本次艺术展由北京理工大学、文化和旅游部艺术发展中心、中国美术馆、中央美术学院、西安美术学院、中国延安精神研究会和延河高校人才培养联盟联合主办。（郝孟佳、实习生张婉柔）

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