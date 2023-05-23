本报记者 陶相安

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在彭丽君的带领下，湖南长沙雅礼中学女子篮球队获得中国高中篮球联赛女子组冠军、全国U17（17岁以下）青少年女篮冠军、第二十六届中日韩青少年运动会女篮冠军等荣誉，也涌现出一批优秀的篮球运动员。彭丽君说：“校园篮球还有很长的路要走，只要还有能力，我会认真带好每一名队员。看着孩子们成长，是最开心的事。”

5月14日，在北京首钢篮球中心进行的2022—2023赛季中国高中篮球联赛全国总决赛进入最后一个比赛日。在当天下午进行的女子组决赛中，湖南长沙雅礼中学队以81∶62战胜清华大学附属中学队，获得冠军。

望着场地中围成一圈、欢呼庆祝的队员们，雅礼中学队主教练彭丽君静静地站在一旁，“我相信孩子们能行。”彭丽君说。

“希望队员们能充分享受篮球带来的快乐”

今年62岁的彭丽君在学生面前总是充满活力。每逢雅礼中学女篮比赛，她会站在场边大声呼喊，指挥场上队员跑位、防守。队员轮换下场，彭丽君也会走到她们身旁，耐心讲解刚才出现的问题。

1982年，大学毕业的彭丽君被分配到湖南省长沙市体育局下属的市体校，从小酷爱篮球的她，成为一名基层篮球教练。1990年，彭丽君被派驻到雅礼中学篮球队担任教练，至今已有33年。

“我的工作是带学生训练。”训练场上，彭丽君不仅传授队员们篮球技战术，也以亲身经历教会学生何为坚持。在今年中国高中篮球联赛全国总决赛女子组决赛中，雅礼中学队的张博雅凭借16分8个篮板11次助攻的出色表现，当选最有价值球员，赛后她表示：“每次训练累到想要放弃的时候，一想到彭教练坚持这么多年，我们又重新充满干劲。”

在彭丽君的带领下，雅礼中学女子篮球队获得中国高中篮球联赛女子组冠军、全国U17（17岁以下）青少年女篮冠军、第二十六届中日韩青少年运动会女篮冠军等荣誉，也涌现出一批优秀的篮球运动员。2018年，王雪矇随中国女篮获得雅加达亚运会冠军。2023年，中国三人篮球女队队员张懿随队获得国际篮联三人篮球女子系列赛首站冠军。看到她们出色的表现，彭丽君说：“希望队员们能充分享受篮球带来的快乐。”

2020年初，彭丽君被中国篮协青委会授予全国基层教练员的最高荣誉——“苔花奖”。回望走过多年的路，彭丽君表示，既然做了教练，就要努力做好，对学生和家长负责。如今，彭丽君曾经带过的队员王娅洁等，也在大学毕业后回到母校，加入彭丽君领衔的教练团队，为校园篮球发展贡献力量。

“我要做的不仅是带队取得好成绩，更重要的是帮助学生健全人格、锤炼意志”

在今年中国高中篮球联赛全国总决赛女子组决赛的最后阶段，雅礼中学队取得两位数的领先优势，但场边的彭丽君没有丝毫松懈，盯在场边布置战术，紧抠细节。她说：“我一直要求队员，每做一件事情，都要善始善终。”

彭丽君认为，打球对孩子们来说不是一项任务，而是一个成长过程。她表示：“作为老师、教练，要教会孩子的不仅是技战术层面的内容，也要通过每一次训练、比赛，帮助她们成长。”比赛前，彭丽君会告诫队员，不论对方实力如何，首先要尊重对手。她说：“每支球队、每个队员都有优点，我们要懂得学习别人的优点，提高自己。”

训练场外，彭丽君常与队员们交心，引导她们养成积极乐观的生活态度。彭丽君坦言，她对自己要求很高，在训练中却会鼓励队员不要怕犯错。她说：“我经常告诉孩子，干哪一行都不可能总是一帆风顺，打篮球也不会是一路平坦。我们要敢于面对生活中的困难，学会如何解决，如何应对。”

多年来，对不同性格的队员，彭丽君摸索出一套独特的执教方法。对个性较强的孩子，在严格要求的同时循循善诱；对不自信的孩子，会积极鼓励，增强她们的信心。她说：“我要做的不仅是带队取得好成绩，更重要的是帮助学生健全人格、锤炼意志，这对她们的成长非常重要。”

2022年8月，长沙市明德华兴中学篮球队95后主教练于红俊带领球队夺得中国初中篮球联赛全国总冠军，这名年轻的主教练，也是彭丽君的学生。于红俊表示，对自己而言，彭丽君是老师，更像是亲人。她说：“彭老师教会我的不仅是球场上的战术，还有面对困难和挑战的态度，这也是我现在要教给队员们的。”

“校园篮球还有很长的路要走”

“一名优秀的篮球队员，不单要篮球专业技术过硬，自我修养和文化知识水平也要不断提高。”彭丽君格外注重队员们的文化课学习。

“我们一般会在下午第三节课后开始训练，练到晚上7点半左右，队员们还要上晚自习。”彭丽君介绍，“这样的安排可以充分利用课余时间，又不会过多耽误孩子们的上课时间。”

每次外出比赛，彭丽君也会在球队返校后与任课老师们沟通，为队员们补课，并与家长及时沟通孩子学习情况。她还经常在训练后查看队员们的考试成绩，并督促大家及时查缺补漏。

为了保证队员们的训练和学习质量，彭丽君非常重视训练的科学性。通过与学校沟通，她找来专业的体能老师，保证队员们科学训练、及时恢复体能，这不仅帮助队员提高了训练效率，也让她们有充沛的精力完成文化课的学习。

近日，回到雅礼中学的彭丽君带领球队又开始了新一阶段的训练备赛，已过退休年龄的她始终充满活力。她深情地说：“校园篮球还有很长的路要走，只要还有能力，我会认真带好每一名队员。看着孩子们成长，是最开心的事。”

《 人民日报 》（ 2023年05月23日 15 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)