原标题：专业优化频率加快 高校如何自我调整

“你能想到吗？大学上着上着，有一天突然发现自己专业没了，当时我一头雾水，心想会不会找不到工作啊……”即便已毕业多年，但刘彤始终忘不了学生时代的一个“小遗憾”。她本科学的是教育技术学，在大三那年，一则撤销本专业的通知在学生群里流传。

“现在看来，原因很简单，就是就业市场饱和，供需失衡了。教育行业对教育技术老师需求有限，通常一所中小学也只需要一到两个，而大学招收的学生太多了，很多学生找不到专业对口的工作。”最近，因高校专业调整优化而引发的一系列讨论频频冲上“热搜”，刘彤又回想起大学生活中“专业消失”的小插曲。

事情起因于教育部等五部门日前印发的《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》。这份文件明确，到2025年，优化调整高校20%左右学科专业布点，新设一批适应新技术、新产业、新业态、新模式的学科专业，淘汰不适应经济社会发展的学科专业。

“90所大学撤销公共事业管理专业”的话题随之在微博刷屏。据报道，在2015到2021年这7年时间，共约90所大学撤销了公共事业管理专业。几天后，教育部公布2022年度普通高等学校本科专业备案和审批结果，新增备案1641个专业点、撤销925个专业点，调整学位授予门类或修业年限专业62个，21种新专业列入《普通高等学校本科专业目录》。

“目前，全国普通高校本科专业布点总数6.6万个，较2012年新增1.7万个、撤销和停招了近1万个专业点，每年调整幅度将近5%，专业动态调整力度之大前所未有，推进了一场数量足够多、力度足够大、频度足够高的专业结构改革。”教育部高等教育司负责人如是说。

专业调整力度如此之大，释放了什么信号？怎样更好地进行专业调整优化？

信号：今后专业调整力度会更大

高等教育改革发展始终与专业设置调整相生相伴。

说起高校专业的顶层设计，要追溯到1954年。那一年，《高等学校专业目录分类设置（草案）》颁布，257种专业主要以产品和职业为依据设置，只有少数专业以学科分类为依据，如社会科学、自然科学等。“自那时起，专业调整一直是我国高等教育改革发展的一条主线，且作为国家一项重要的专业开设和管理制度延续至今。”郑州大学教育学院教授罗志敏介绍。

在南开大学周恩来政府管理学院副教授陈超看来，优化调整学科专业设置始终是高等教育改革发展的核心、主线和常态，只不过在不同历史时期和发展阶段表现出各色特点。“有时突出计划指令，有时突出市场竞争，有时强调宏观调控和市场规则结合。有时大规模增设新专业，有时大规模缩减旧专业，有时强调有增有减。这些变化表现出明显的时代性和阶段性特征，但其宗旨和目的始终是服务于国家战略需要和人民群众对教育机会、优质高等教育资源的需要。”陈超说。

“作为引导和规范高校有序发展的主要政策工具，高等教育专业目录一般每十年修订一次，基本专业每5年调整一次，特设专业每年都会动态调整。”罗志敏说，“但相对于以往的专业调整，此次在3年之内完成对高校20%学科专业的调整改革政策，其导向更明确、目标更细化，而且所要调整的专业数量更多、力度更大、频度更高。”

“这项政策释放出一个明显的信号，就是传统以行业为导向的专业设置，逐步转向市场导向、国家及社会需求导向。换句话说，这意味着今后专业调整的频率会加快。”罗志敏认为。

原因：市场导向是“指挥棒”

王澍从小就是一个动漫迷，喜欢看各种各样的动画片与漫画书。也是因为这个爱好，高考填报志愿时，他果断选择了动画专业。而今年，他所就读的学院撤销了这一专业，后来有老师告诉他：“不只咱学校，还有一些学校也撤销了这个专业。”

“我们学校算是行业特色学校，艺术方面的专业本就没啥优势，师资队伍不强，教学质量也不高。”王澍对此有着自己的理解，“以后自己多努力，先把本事练好了，出去找工作才有竞争力。”

“这样的情况并不少见。”陈超指出，在新一轮学科专业调整中，被撤销的专业大都是高校在一定时期内突击增加、盲目扩张、重复设置的热门专业，大都东拼西凑、内容空洞、知识陈旧，并无实际的学理、社会和市场价值，在一定时期内满足了高等学校更名升级、扩大规模等目标，但市场需求相对有限，又缺乏学科专业特色。

罗志敏直言：“近年来，国内一些高校专业设置犯了‘来也匆匆，去也匆匆’的错误，导致出现了一个令人费解的现象——某新设专业连一届学生都没毕业就被撤销了。”

“在扩张大潮退去后，专业很快就会陷入办学困境。其根本原因在于，学科专业设置缺乏整体规划和宏观调控，缺乏深入论证和综合研判。”陈超分析。

罗志敏也表示，学校只是将专业调整简单视为“加减法”，如有高校简单地依据“就业率低”一刀切地淘汰相关专业，或“一哄而上”开设所谓热门专业，这不仅违背了教育发展规律，也会给我国经济社会长远发展带来负面影响。

目前，我国高等教育专业设置与经济社会发展不相匹配、不相契合的一面逐渐凸显。“尤其是新技术、新业态、新模式层出不穷，产业更迭速度明显加快，社会人才需求与高校专业人才培养间的矛盾也随之凸显。因此，与之相对应的专业，也就迫切需要做大幅度优化调整。”罗志敏说。

“其实，市场导向就是‘指挥棒’，无法满足社会需要、毕业生就业率较低的专业，自然要被调整优化。”东北师范大学教育学部教授朱文辉说。

政策指向也是如此。早在去年，安徽省人民政府印发的《深化高校学科专业结构改革服务产业创新发展实施方案（2022—2025年）的通知》明确，控制社会需求不足、就业去向落实率低的学科专业招生规模，连续3年就业去向落实率低于60%的专业暂停招生。

注意：力避“老路重走”“新瓶装旧酒”

“当然，专业调整优化，不能只看撤销，更要重视新设。”朱文辉指出，新专业设置应满足国家重大战略需求、市场导向或符合世界科技发展潮流。“举个例子，这几年，人工智能发展迅猛，而其也成为高校新设专业的增长点”。

对此，记者通过梳理《2022年度普通高等学校本科专业备案和审批结果》发现，包括中央民族大学、北京建筑大学、东北财经大学等近60所高校都在新设这一专业。同样成为高校争相新设的，还有数字经济、大数据管理与应用、虚拟现实技术等专业。

不过需要注意的是，高校新设专业的表象背后，可能还勾连着“老路重走”“新瓶装旧酒”等深层问题。人工智能、数字经济均属时下热门专业，市场需求大，但会不会像公共管理等专业一样，原来的热门如今却“无人问津”。

“的确，我国有些增设专业如昙花一现。涉及管理学等多个专业，从热到冷也就二十多年的时间。如今的这些新兴专业，能否经得起时代考验？如何经久不衰？这是社会各界，尤其是高校办学者需要重点考虑的问题之一。”朱文辉指出。

罗志敏进一步分析，高校难以及时识别市场和社会需求信号，同时也难以将其获取的需求信息有效转化为本校专业设置工作，由此给高校决策者围绕专业“是否调整”“能否调整”和“如何调整”带来重大考验。此外，在专业调整改革中，高校还要力避“新瓶装旧酒”，只是对旧专业进行包装或改名；也要防止高校不顾自身条件，盲目开设新专业。

朱文辉对此表示认同：“新兴专业意味着缺乏对应的专业师资，而由其他院系或专业调入的师资，往往缺乏实践经验，原有的知识和技能也难以很好适应新专业的需求。同时，新专业的设立，往往需要大量高新科技设备等，但部分学校在场地与资金等方面的短板较为突出。”

陈超特意提醒，专业调整要具有一定的动态性、灵活性和前瞻性，不能因为暂时的困难就撤销基础专业或冷门专业。

发展：健全专业动态评测体系和信息反馈机制

进一步做好专业调整优化，需从何而为？

陈超强调，加强顶层设计、政策引领和宏观协调是必然之举。政府应加强对学科专业发展状况的调研统计和综合分析，适时提供指导意见，帮助高等学校和社会各界掌握学科专业发展信息。同时，要增强学科专业调整透明度。对于学科专业设置调整，要公开征求各方面意见，扩大公众参与度。

“要从健全专业动态评测体系和信息反馈机制入手推动专业布局科学化。如通过搭建和利用专业信息大数据平台，加强对高校毕业生就业规模、就业流向、就业质量等情况的统计分析，进而帮助高校在专业设置上做出稳妥的设计和安排。”罗志敏说。

他补充道，要进一步鼓励和吸收市场用人主体积极参与专业建设。“利用市场主体对人才需求反应敏锐、直接的优势，将用人市场信息及时融入专业设置规划、评价改革及相关实施方案中，以推动市场和高校在专业设置调整中的良性互动。在这方面，创办以产业学院为代表的‘有组织’合作平台，就是一个好抓手。”

“专业好不好，培养质量说了算。人才能否适应未来职业需求，是衡量高校专业培养质量的重要标准之一。”朱文辉建议，高校应构建弹性化人才培养机制，即设置弹性学制、建立学分制管理以及多种学习评价制度等。同时，采取专业设科、必修课程与选修课程灵活组合、理论课程与实践课程有机统一和校外课程延伸补充等方式，协同并进对课程体系等进行重构。

（记者 晋浩天）

(责编：郝孟佳、孙竞)