人民网北京5月22日电 由教育部基础教育教学指导委员会语文专委会、北京师范大学主办，珠海市教育局共同举办的第三届中国语文教育高端论坛暨革命文化教育与语文教学研讨会日前在珠海市第一中学举办。

各省市优秀教师、北京师范大学基础教育语文学科共同体优秀教师、澳门基础教育优秀教师，珠海市基础教育优秀教师代表等近千人线下参与论坛。

北京师范大学党委副书记、珠海校区党委书记韦蔚指出，继承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，培养担当民族复兴大任的时代新人是新时代语文教育的关键问题。“衷心希望论坛能够为全国语文教育工作者提供有力的支持指导，期待革命文化教育在新时代语文教学中迸发出更强劲的力量。”

“语文专委会将发挥专业指导作用，与广大语文教育界同仁协力促进落实革命传统教育。”教育部基础教育教学指导委员会语文专委会主任委员、北京小学校长李明新提出，在语文教学中传承和弘扬革命文化要重视做好以下几点：一要深化语文学科的育人意识；二要注重课程教学的有机融合；三要用好红色资源、强调情感认同；四要厚植爱国主义情怀，优化课程内容。

珠海市副市长李翀介绍，珠海在基础教育管理体制、育人模式、课程教学等方面开展了一系列改革与探索。珠海有着深厚的红色传统与革命精神资源，希望珠海语文教育工作者珍惜学习交流机会，在学校层面开展更多的革命文化教育探索，讲好革命故事，用好用活珠海本土红色教育资源。

论坛分别开设了主旨报告、案例研讨和专家视点环节。专家视点环节中，北京师范大学教授吴欣歆指出，语文课程落实革命文化传统有三个关注重点，一是主题内容与目标要求，二是载体形式与实施路径，三是资源开发与特色发展。四川省教育科学研究院义务教育研究所所长何立新剖析了中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化三种文化的精神价值，提出了三种文化在语文教学中有机融通的方略。珠海市教育研究院语文教研员储强胜对珠海革命历史进行了梳理，并对特区革命文化资源融入语文课程教育的经验和在湾区融合发展中积极作为的实践成果进行介绍。

据了解，北京师范大学“中国语文教育高端论坛”致力于发挥大学在新课程改革中的积极引领作用，帮助一线语文教师解决实践难题，迄今已成功举办三届。今年，论坛以“革命文化教育与语文教学”为主题，发挥北京师范大学在推动基础教育课程改革与落实革命文化教育中的示范引领作用,深入研究如何在语文课程标准的指导下加强革命文化教育，为广大一线教师的教学研究提供可参考的范例。（孙竞、实习生余睿婕）

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