人民网北京5月22日电 （记者李依环）20日，首都高等学校第61届学生田径运动会在北京体育大学英东田径场开幕。本届运动会由北京市教育委员会、北京市体育局主办，北京市大学生体育协会、北京体育大学承办，为期4天，来自首都72所高校的1617名运动员将在115个田径项目中展开激烈角逐。

开幕式主要由升旗仪式、运动员入场式和教学成果汇报展示构成。北京体育大学艺术团带来《新时代 新青年》主题成果汇报演出，通过红旗方阵、舞龙舞狮、太极长拳等体育演示，彰显体育红色基因和传统文化底蕴，抒发继往开来、奋发有为的昂扬斗志。

本届比赛是全国第一届学生（青年）运动会高校田径项目的选拔赛，选拔出的运动员将代表北京出征今年11月在广西举办的全国第一届学生（青年）运动会。据介绍，首都高校田径运动会作为一项拥有深厚历史文化底蕴和体育精神传承的重要赛事，60多年来，伴随着新中国高等教育成长的脚步，见证了首都高等教育院校蓬勃发展的辉煌历史，为首都高校的体育教学实践、田径项目水平提升、校园文化建设搭建了交流切磋、互促互进的友好平台。