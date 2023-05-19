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9校·41年·60岁

2023年05月19日08:40 | 来源：新华网
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原标题：9校·41年·60岁

　　5月18日，在广西灵川县兰田瑶族乡深潭教学点，赵洪老师在辅导学生功课。

　　赵洪是广西灵川县兰田瑶族乡深潭教学点唯一的老师。在41年的教学生涯中，他先后在兰田瑶族乡的9所学校教过书。2008年，他被调到深潭教学点。“最开始，这里有40多个学生，现在只有6个学生了。”他说，这是他从教生涯中待过时间最久的教学点。

　　赵洪每周一清早从20公里外的家出发，骑1个多小时摩托车到深潭教学点，周五晚上再骑回家。他不仅是深潭教学点语文、数学、体育、美术、音乐等科目的“全科”教师，每天还要照顾学生吃午饭，双鬓花白的他从早到晚都在为学生的学习和生活忙个不停。因为敬业奉献，他登上了2022年第四季度“中国好人榜”。

　　今年5月底，年满60岁的赵洪即将光荣退休。在离开心爱的大山讲台之际，他多次提到“热爱”两个字。“我热爱乡村教师这份工作，因为热爱才能坚守，因为热爱才甘心奉献。”赵洪说，从走上讲台的那一刻起，他心中就满装着一份沉甸甸的责任，要让瑶乡孩子走出大山，即使临近退休，这份使命依然，这份初心不变。

　　新华社记者 陆波岸 摄

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(责编：郝孟佳、孙竞)

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