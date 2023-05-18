原标题：杭州8所高校“抱团”入驻科技园

浙江省国家大学科技园（临平）5月16日正式开园，浙江财经大学、中国计量大学等8所高校带着项目“抱团”入驻。同时入驻的还有2013年诺贝尔化学奖获得者、美国国家科学院院士、美国南加州大学教授阿里耶·瓦谢尔领衔的成果转化项目晨伫生物，以及广东深圳、江苏等高校的部分教授创业项目。

“创新发展是全球共同面对的议题。”阿里耶·瓦谢尔说，杭州不但风景优美，还是一个创业的好地方，涌现了一批知名企业，这是吸引他领衔项目落地的主要原因。

浙江省国家大学科技园是经浙江省科技厅、教育厅批准，依托浙江省高校群体，由浙江工业大学牵头，浙江理工大学、中国计量大学等高校共同建设，以高校科技成果转化、技术转移、科技初创型企业培育、复合型创新创业人才培养为己任的国家科技企业孵化器。浙江省国家大学科技园（临平）由杭州市临平区政府、临平国家级经济技术开发区、浙江省国家大学科技园、浙江科发资本四方共建，为长三角地区科创园区建设和发展树立了一个新的典范。

浙江科发资本董事长陈晓锋介绍，他们发行并管理17支基金，资产管理总规模100亿元人民币，浙江省国家大学科技园（临平）将以海内外高端人才为基石，创投基金为引擎，通过跨区域、跨行业、跨学科的合作，建设高校成果转化基地、海外高层次人才创业基地及创新人才培育基地。

据悉，浙江大学、浙江工业大学、浙江理工大学、浙江财经大学、中国计量大学、浙江农林大学、浙江工商大学、杭州电子科技大学均已入驻该园区。浙江理工大学产业技术中心主任程正昌说，区别于单一高校的地方研究院等模式，这种“抱团式”入驻模式集聚、放大了每所高校的科技资源、优势学科，容易形成科创高地与创新氛围，鼓励更多的教师将科研成果产业化，吸引更多大学生创新创业。

如何打通高校实验室到产业化的“最后一公里”？程正昌说，一些教授、专家不敢把科研成果产业化，主要是缺少平台和资金、税收政策的支持。“抱团式”入驻科技园有利于地方政府出台支持政策和资金。

另一所高校相关负责人介绍，他们“抱团式”入驻也看中了杭州优越的地理位置和产业环境，和杭州市政府打造的优良营商环境，以及浙江省国家大学科技园（临平）产业聚焦、重视科技创新的特色。

根据人才政策，该科技园对诺贝尔奖获得者、中国两院院士、发达国家院士等全球顶尖人才，经认定为市级A类的，在科研支持、生活保障等方面“一人一议”，最高给予1亿元资助。在产业扶持方面，对3年内符合产业发展方向的优质企业免租，场地最高不超过1000平方米。针对医疗产业，给与研发或设备补助最高比例达到50%，最高不超过1000万元，国家级领军人才项目实行“一事一议”政策。其他符合园区发展定位的产业，入驻园区最高享受1000平方米场地100%租金补贴，同时享受临平区普惠性政策。

（记者 李剑平）

(责编：郝孟佳、孙竞)