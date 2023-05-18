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博士返乡“折腾”记

2023年05月18日08:57 | 来源：中国青年报
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原标题：博士返乡“折腾”记

　　中科院与大连理工大学材料加工专业共同培养的高才生，如何与汉服结下不解之缘？博士返乡创业有哪些喜与忧？

　　近日，中青报·中青网记者在被称为“宇宙中心”的山东曹县，探访曹县辰霏服饰有限公司总经理、省级乡村好青年胡春青，听他讲述他和妻子孟晓霞创业路上的闯关故事。

　　不愿意让身边人知道的学历

　　谁也没想到，金属材料加工专业的博士生胡春青，学成后并没有进入与专业相符的航天领域。

　　2014年，还在读博的胡春青在亲戚推荐下开始接触电商。学习之余，他在网上开店接一些小的订单，当年就有了盈利。2015年，业务量增加，妻子孟晓霞带着孩子回家开起网店，一人包揽设计、生产、布料、辅料……

　　随后3年，妻子在老家开网店，胡春青一边读书，一边兼顾前端销售，网店平均每年销售额70多万元。小两口搭乘电商发展的红利期，尝到了创业的第一罐蜜糖。

　　2018年，完成学业的胡春青返乡，回到曹县大集镇胡楼村开启创业之路。

　　“上那么多年学，应该去高校或国企工作，或者当公务员。好不容易从农村出去，怎么能再回来？”顶着家人对自己未来美好憧憬的压力，胡春青只好谎称自己还没毕业。

　　后来在家的时间越来越长，他告诉家人是工作了请假回来、生病请假回来。“反正各种理由，就是为了让家人觉得自己没有直接从事这个行业。”与此同时，胡春青在心里发誓：“一定要做出一番成就，做出不一样的东西。”

　　2018年，网店搬到镇上的扶贫车间，很多事情开始发生变化。一天，面对大集镇党委书记的关心，胡春青仍未吐露实情，只说自己是（硕士）研究生。

　　“有没有什么困难？”抱着试一试的态度，胡春青尝试着向大集镇党委书记诉苦，“店铺急需扩大生产，缺资金和厂房”。在镇党委书记的协调下，这一问题当天下午就得到顺利解决。

　　后来，当胡春青告诉镇党委书记自己的真实学历时，这位书记很生气：“这么高学历的人才返乡，你们（村里）为什么不知道？”这句话让胡春青心里一阵暖意，也让他对当地政府的印象大为改观：政府确实是在踏踏实实为百姓办事的。

　　飞来“横祸”

　　2017年，胡春青和妻子组建了由十几个人组成的团队，注册成立了公司。2018年，又购买了天猫店，进一步拓宽网络销售渠道。

　　从中间商到开设家庭作坊自主研发设计、拥有自己的天猫店，胡春青和妻子孟晓霞从两地配合到携手前行，他们的演出服生意一路扶摇直上。和他们的创业历程几乎同步，整个曹县的演出服产业链也日臻完善，渐成规模。2019年，表演服市场火爆，全县演出服销售量已占全国份额的70%，成为全国最大的演出服产业集群和生产基地。

　　当年，胡春青的团队销售额就达到1200多万元，年底，他加大资金投入备货，铆足了劲儿准备大干一场。

　　不料新冠疫情突如其来，很多演出不得不中断，演出服市场需求下降，货物大量积压，给所有人泼了一大盆冷水。胡春青和妻子孟晓霞突然间有些发蒙，苦心经营多年的演出服电商生意连同全县同行业，“僵在原地，走不动了”。

　　以前站在这个风口，“就是一头猪也能被吹上天”，孟晓霞觉得，仿佛他们的创业被推着向前跑。她和丈夫两个完全没有创业经验的“小白”，甚至根本没有时间驻足想想这条路应该怎么走才更适合自己，然而市场急转直下，瞬间不知所措。

　　2020年3月，市场情况未见好转，实在难以支撑的胡春青开始考虑转型。

　　“之前，我们主要售卖演出服，汉服只占很小比重。”胡春青发现，经大数据分析，汉服销量稳定、市场波动小，于是很快将精力和研发转入汉服行业。

　　转型之路不亚于从头再来，创业路上才刚刚摸出门道的胡春青又面临新的挑战。

　　“一切都很陌生，之前并没有真正进入汉服行业，只好一点点开始学习直播、带团队、开发产品、学习汉服文化知识、逛博物馆。”为了更深入了解相关文化，胡春青先后去了杭州丝绸博物馆、孔子博物馆、龙口文化博物馆等地，翻阅了不少书籍资料。

　　最初接触汉服行业时，不少人认为胡春青“读了这么多年书，应该是无所不知的”，这无形中给了他不少压力。

　　实际上，压力不止于此。直播介绍汉服文化时，孟晓霞念错了一个字，结果引来网友一片炮轰，这让孟晓霞难过了很长时间。

　　调整心情后，两人拼命学习传统服饰手艺、形制等。接下来的两年，尽管受疫情冲击没赚太多钱，但他们收获了成长机会和空间，“哪怕再困难也没放弃过”。

　　陷入行业内卷

　　曹县汉服产业日益崛起，离不开当地政府的大力支持。官员直播带货、公职人员参与汉服展演、“乡村好青年贷”金融服务、政策扶持等一系列举措，直接助力全县汉服产业发展。

　　2021年，曹县作为“宇宙中心”出圈，一同出圈的还有曹县汉服产业，这无形中助推产业更快发展。但胡春青感受到，一时间行业陷入严重内卷，曹县的汉服企业在汉服商圈中的话语权可谓寥寥。

　　“一开始我们曹县的汉服被外界认为是品质差、山寨，存在抄袭等各种各样的问题。”缺乏“江湖地位”，不被同行认可……曹县汉服产业缺品牌、缺龙头企业的现状日益凸现，胡春青下决心改变这一成见。“这也是我坚持做原创的初衷”。

　　诸多媒体聚焦曹县汉服，在胡春青看来，这是一个很好的监督和推动曹县汉服产业发展的契机。“每个行业从无到有，总要有一些磕磕绊绊，汉服产业发展过程中，如果没有媒体的关注，我们可能三五年之后才能慢慢根据市场调节去推动它转变”。

　　胡春青认为，这样的监督不仅对企业，对政府也有无形的压力，督促大家共同让行业更加规范成长。“其实这个过程中政府出了很大力，帮助对接设计资源、对接高校，对接一些高端的设备，让我们快速转型”。

　　2020年，曾经躲着不愿意让身边人知道自己学历的胡春青，成立了自己的工作室——胡博士汉服工作室。

　　“如果一个企业，老板都不去宣传自己的企业，谁会做这个事情。”尽管不擅长，胡春青还是硬着头皮站了出来，“把自己推出来，去讲我们现在做的事情、遇到的困难，让更多人关注到汉服行业，让更多人知道曹县有这个产业”。

　　胡春青还有另一层考虑，政府提供场地供他成立工作室，也是希望这里能够成为吸引返乡青年的一个窗口。“博士返乡创业做汉服，也算是一个热点话题，希望能起到示范效应，让更多人关注汉服行业”。

　　自己淋过雨，就想着为别人撑伞。为了更好地规范行业，促进交流探讨，让新企业少走弯路，2022年曹县汉服协会成立，胡春青担任会长，由此搭建了政府和企业的沟通平台。

　　在曹县汉服协会带领下，这些企业逐渐由行业内卷步入良性发展。根据曹县电子商务服务中心的统计，目前，全县2000多家汉服生产企业，除上下游相关企业外，原创汉服加工企业超过1000家，已形成了从创意设计、原材料、款式、制版、印花、生产，到电商销售、售后服务等一条完整的汉服产业链。

　　全县头部企业越来越多，胡春青又有了新的想法，不同形制汉服产品、不同方向，应进行差异化发展。他建议，鉴于目前90%产品线上出售的情况，应打造线下成品集散地。目前，当地政府已投资110亿元建设了华服智创城。

　　曹县汉服协会目前200多个会员，70%为25岁左右的年轻人，越来越多青年投身其中，其中不乏刚毕业的大学生。协会成立后，当地共青团也经常依托协会开展一些联谊、沙龙活动，给汉服从业青年和汉服爱好者提供更多交流机会，推广汉服文化的同时也为青年提供了一份独特的安全感。“以前穿着汉服在街上走总被指指点点，虽然现在汉服已经被越来越多的人认识，但是大家感觉自己的爱好被‘官方’认可了，就很开心”。

　　2020年，胡春青的博士生导师和同学曾来过这里，从惊讶、不认可到充分认可，胡春青给导师呈现了一份惊喜的答卷。“他以前是学材料的，现在还是材料。”胡春青明白，这是导师对自己的认可，这更让他感到自己做的事是值得的。

　　如今，工作室已带动周边1000多名村民从事加工、剪裁、销售、直播、运营等环节，一起走上共同富裕的道路。

　　“曾经有过后悔的想法，但现在更加坚定最初的选择。”胡春青希望更多青年了解家乡产业。“学有所成同样可以回乡发展，家乡如今是一片活跃、有激情的沃土，同样可以实现自己的价值。不出门，一样可以建设家乡”。

　　最近，胡春青正忙着同上海、杭州等地谈合作，“计划在上海举办线下展示销售中心，并对接杭州的设计研发资源”。

　　（记者 杜沂蒙 邢婷）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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