原标题：模拟政协活动走进胡同里的居民议事厅

受邀师生代表在观看小院议事厅情景剧。刘明珠/摄

“一抹和煦的阳光照在44号院儿朱红色的大门上。而这里，也就是草场社区胡同小院的居民议事厅所在地。这不，他们呀，又要开会了。”5月9日下午，一场热闹的情景剧正在北京市前门东大街大江胡同114号台湾会馆内上演。

5月9日，北京市前门街道以“十年‘议’回首·共造‘邻’聚力”为主题，举办“小院议事厅”周年总结暨“前门有礼·正阳有声”计划启动仪式。受团中央权益部邀请，14名来自北京一零一中学、北京第八十中学、外交学院、北京邮电大学的模拟政协社团师生代表来到会场观摩学习。

活动通过人物讲述、情景喜剧、视频总结等形式，展现了“小院议事厅”十余年来探索健全基层服务体系、不断提高基层服务水平的历程。

据前门街道有关人士介绍，“小院议事厅”发端于老北京胡同院落，根植在睦邻一家亲的文化底蕴之中。经过十余年不断耕耘，民事民提、民事民议、民事民决、民事民办、民事民评的“五民群众工作法”打通了“民生”最后一公里，打造了社区协商共治的闭环圈。如今，前门街道“小院议事厅”已成为东城区基层社会治理的一张亮丽名片。

此次活动中，前来观摩的学生们切身感受了基层民主的生动实践，丰富的活动形式也给他们留下了深刻印象。

外交学院金融专业2021级本科生王梓尧，是学校模拟政协协会的总监助理，他说：“本次参加小院议事厅的活动让我真真切切地感受到了基层民主与协商共治的重要性，这种基层治理模式能够有效参考各方意见，为事情的解决提供有效方案，同时也是我们国家为人民服务的体现。”

北京邮电大学计算机学院2022级博士生邵聪章在校担任模拟政协社团副社长，他说：“活动情景剧环节中居民会议的场景尤其令我印象深刻，在商讨停车棚选址的问题时，小院居民都积极主动地提出自己的看法，并通过商议达成共识，真正把自己看作社区的主人，用‘小协商’连接起‘大民生’，生动形象地展示了全过程人民民主的内涵。”

北京市第八十中学高二学生张馨方是学校模拟政协社团社长，她说：“这次活动开阔了我的视野，让我看到了在基层真实发生的社会主义民主，深刻体会到了中国特色社会主义制度的优越性。草厂社区三任书记对‘小院议事厅’真诚的爱与全情的投入，更彰显了中国共产党人的责任担当。青年兴则国家兴。今天，我们作为模拟政协社团的社员，从‘小院议事厅’的实践中学习借鉴；明天，协商议事的主角将由我们担任，续写共商共治共建共享的时代故事！”

青砖灰瓦，古色古香的胡同间，前来观摩的四校师生见民生烟火气、习基层治理经验。他们聆听“小院议事厅”的故事，为未来“模拟政协”活动蓄力。

（实习生 刘明珠）

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