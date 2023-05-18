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2023年全国家庭教育宣传周活动启动

2023年05月18日08:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月17日电  （记者杨昊）每年5月15日国际家庭日所在周为全国家庭教育宣传周。全国妇联、教育部日前启动2023年全国家庭教育宣传周活动，活动以“家教伴成长  协同育新人”为主题，将汇聚家庭、学校、社会等各方力量，大力普及家庭教育促进法，广泛宣传家庭教育科学理念知识，营造全社会重视支持家庭教育的浓厚氛围。

　　据介绍，各地妇联组织将与教育部门密切合作，开设一批线上线下家长课堂、专家讲座，展播一批家庭教育指导精品课程，举办一批亲子阅读、亲子科普等主题实践活动，宣传一批科学教子家庭典型和家校社协同案例，集中开展丰富多彩的家庭教育宣传展示和主题实践活动，引导家长在参与活动中提高家庭教育能力，在日常点滴中培养孩子的好思想好品行好习惯。

　　在启动仪式上，家长代表、中小学校长、儿童校外活动阵地负责人从各自角度就“家庭学校社会协同育人”话题进行了精彩分享。在“家庭教育第一课”环节，相关专家分别围绕“好的生活才是好的教育”和“家长的自我修养及养育”主题举行讲座。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月18日 06 版）
(责编：郝孟佳、孙竞)

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