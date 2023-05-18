日前，公安部刑侦局发布了一份留学生反诈骗指南，内容包括常见诈骗类型、典型案例分析和警示等，帮助留学生识别各类诈骗手法，提高风险意识并采取相应的防范措施。

冒充工作人员诈骗

诈骗分子往往通过非法渠道，获取留学生的联系方式，再通过技术手段，将号码伪造成使领馆公开的电话号码，冒充使领馆工作人员联系留学生。在获取其信任后，以有重要文件需领取、被限制出入境等理由，骗取其身份证号码、银行账户、密码等敏感信息，再通过这些信息将其账户内的钱财转走。或冒充国内“公检法”机关工作人员，称留学生涉嫌洗钱、诈骗等刑事犯罪，若不配合调查，可能会被抓坐牢甚至被遣返回国，以此为威胁，欺骗留学生向所谓的“安全账户”进行转账汇款。

在遇到自称使领馆、国家机关工作人员主动联系自己时，一定要提高警惕，应第一时间与相关部门进行核实。切记，凡是要求转账进行资金核查的，都是诈骗！

虚假购物、服务类诈骗

作为留学生，有诸多如购票、货币兑换、合租、办理护照、签证、旅行证和公证认证等需求，诈骗分子往往以“中介”身份，甚至有自称是“使领馆指定中介”，与工作人员熟悉或者有一定关系，能够帮助快速购票或办理证件、手续，并与有此类需求的留学生假意达成协议，要求先行支付钱款，后以转款备注不能识别等理由，要求重新支付钱款，或编造其他各种理由要求其向指定账户转账汇款，在骗取钱财后将受害人删除拉黑。

对于各类中介，购买物品和服务前一定要先行查询、辨别资质，使领馆不会授权任何机构或个人为指定代办机构，护照、旅行证和公证业务也不接受他人代办。独自留学在外，不要因为对方自称是“同胞”而放松警惕，涉及个人人身安全及钱财的事情，务必通过正规渠道办理或购买。

冒充客服类诈骗

身在异乡，很多留学生会与国内家人相互邮寄物品来传达思念之情，此时，诈骗分子会冒充电商、物流客服，以购买的物品出现质量问题、物品在海关被扣押或中途损坏可以进行理赔等理由与受害人取得联系，并要求受害人填写个人信息、银行账户、密码、验证码等信息从而直接完成盗刷，或者以受害人个人信息输入错误账户被冻结为由，提出交纳保证金的要求，诱导受害人进一步转账汇款。

对于电商或物流客服主动联系时务必提高警惕，应该在原购物平台联系官方客服进行沟通确认，不要轻易提供密码、验证码，更不要轻易转账给他人。

虚拟绑架类诈骗

诈骗分子通过技术手段冒用中国使领馆或警方的电话号码致电中国留学生，使当事人相信自己与犯罪案件有关或身份被盗用，需要支付费用才能避免被起诉、逮捕或驱逐出境。但是没有钱、钱不够怎么办？诈骗分子便出谋划策，说服当事人伪造自己被绑架，向家人索取赎金来支付所需费用。此时当事人正处于极度恐惧状态，便按照诈骗分子的指示，离开住所，拍摄自己被捆绑、殴打、向家长哭诉要求解救的图片或视频，并切断与外界的一切联系。就在当事人“失联”期间，诈骗分子又冒用当事人微信或手机联系其家长，谎称孩子被“绑架”，并发送事先拍录好的图片或视频佐证，向家长骗取巨额赎金。由于诈骗分子能准确告知孩子的隐私信息，有相关图片、视频为证，且联系不上孩子，家长往往信以为真，从而造成财产损失。

提醒广大留学生家长，接到声称孩子被绑架的电话或图片视频，一定要保持冷静，通过正规渠道向警方、使领馆或孩子所在学校了解情况、寻求帮助，以免上当受骗。

留学生求职类诈骗

每到毕业季，很多留学生都为找工作而烦恼，诈骗分子便抓住求职者渴求就业的心态乘机行骗。一是假冒中介公司以介绍工作为名收取费用，然后编造各种理由拒绝聘用或者直接将受害人删除拉黑；二是在各大网站张贴钓鱼招聘信息，利用求职心切的心理，要求应聘者以QQ、微信等社交账号的用户名、密码登录其提供的钓鱼网站，从而盗取应聘者的社交账号，之后冒充应聘者向其通讯录好友进行诈骗，获取金钱利益。

毕业求职，应选择到正规的人才市场和信誉度高的招聘网站应聘。凡是附加了报名费、考试费等条件的招聘，一定要提高警惕；务必保护好个人信息，切勿轻易对外透露个人身份和财务信息。

（来源：公安部刑侦局）

(责编：郝孟佳、孙竞)