原标题：期待各国青年碰撞出创新火花

“这也是我们第一次和波兰网友线下见面。”完成“基于比率测定的机械发光的高灵敏度光学应力传感器”技术项目路演后，河北大学物理科学与技术学院李磊朋博士接受科技日报记者采访时笑称。在好奇心驱动下，其团队两年前与波兰科学院低温和结构研究所青年科学家一拍即合，已研究出实验室样品，此次赴宁波参赛，意在就项目产业应用开展交流合作。

5月17日，以“科创青年 共享未来”为主题的首届中国—中东欧国家青年创新创业大赛决赛在浙江宁波举行，27支参赛团队通过线下+线上的方式进行路演答辩，参赛项目涵盖数字创新、生命健康、先进材料等领域。

今年是中国—中东欧国家合作机制第二个十年的起步之年。优化青年人才创新创业环境，搭建青年创新创业平台，让青年创业有地方、成长有通道，是中国与中东欧各国的共同意愿。本届大赛于2022年12月正式发布，分设“企业组”“团队组”“创新合作组”三类组别，初赛阶段共征集到来自国内和13个中东欧国家的140多个项目。

经过初赛评选，27个项目入围决赛，包括中国科学院植物研究所与保加利亚农业生物研究所合作的“利用复苏植物抗早重编程信号激活模式提高作物抗逆性”、浙江理工大学与捷克利贝雷茨技术大学合作的“相变调温纤维的熔体纺丝关键技术及其智能调温制品的研发”等。

大赛通过团队竞技展示，旨在筛选创新性强、前瞻性好的创新创业项目，扶持培育科技含量高、商业模式新的创新创业团队，吸引中东欧国家优质科创和人才资源来华来甬落地或交流合作，助力我国开放创新生态建设。

李磊朋介绍，联合团队的参赛成果是一张发光薄膜，不同外力刺激下会呈现出不同的发光效果，因而可以建立起力与光的相互关联，或可在很多场景探索应用。比如将其铺设在电子签名区后能记录每一折、每一顿的力道，让个人笔迹不易被模仿，或者嵌入蹦极绳中，保持对绳子的长期监测，提升这项运动的安全性。

“宁波与中东欧国家之间的经贸往来非常密切，近几年，在科技创新合作方面加强联系，已形成创新合作研究中心、青年科技人才论坛等平台。”宁波市科技局外专局（科技人才处）局长廖微微表示，根据举办论坛、走访调研的情况反馈可以发现，国内尤其宁波的很多创新主体，与中东欧国家青年科技人才开展交流的积极性很高，期待各国青年通过大赛平台碰撞出创新火花。

值得关注的是，大赛结束后，还有一系列的“大礼包”等着获奖团队。例如，3个组别获一等奖的项目，符合申报条件的，可直接推荐进入甬江人才工程答辩环节，最高可获得2000万元人民币的项目资金；对“创新合作组”的所有获奖项目，如符合条件的，直接推荐进入宁波市国际科技合作项目终评环节，最高可获得500万元人民币的项目资助。此外，项目还将获得人员交流费用支持，以及项目孵化、宣介、融资、法律等各类后续服务。

“如今正是充满挑战的时代。”克罗地亚萨格勒布创新中心负责人弗兰·塞斯尼奇认为，大赛给了多国青年科技人才交流的平台，有助于他们用国际视角思考科学研究，分享彼此关于建立美好未来的想法理念。

（洪恒飞 记者 江 耘）

(责编：郝孟佳、孙竞)