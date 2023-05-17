常明杰

原标题：【光明时评】多措并举推动人口高质量发展

近日，习近平总书记在二十届中央财经委员会第一次会议上强调指出，人口发展是关系中华民族伟大复兴的大事，必须着力提高人口整体素质，以人口高质量发展支撑中国式现代化。这一论断进一步凸显了现代化的本质是“人”的现代化。推进中国式现代化，必须加快塑造现代化人力资源，全面提升人口整体素质。

当前我国人口发展进入新常态，呈现少子化、老龄化、区域人口增减分化的趋势性特征。当前，我国已经站在了人口负增长和人口老龄化交会的十字路口。这一变化不仅促进了人口转型与经济发展两个过程的交织联动，而且加速推动了人口红利向人才红利的转变，需要立足人口规模、结构、空间分布和人口素质等基本情况，主动适应和引领人口发展的新常态，优化人口发展战略，推动人口高质量发展，从而最大限度发挥人口对经济社会发展的能动作用。

随着我国人口老龄化趋势不断加剧，人口规模红利日渐式微，人口素质在经济社会发展中的重要性日益凸显。要继续维持人口对经济社会发展的正面效应，必须秉持教育强国的发展理念，全面提升高等教育发展水平，大力发展现代职业教育，不断提高人口科学文化素质、健康素质、思想道德素质，努力建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，塑造素质优良、总量充裕、结构优化、分布合理的现代化人力资源，推动我国从人力资源大国向人力资源强国迈进。

优化生育政策是一项系统工程，在人口结构转型的关键时期，要把降低生育、养育、教育成本作为生育政策设计的出发点和落脚点，推动社会化分担家庭生育、养育、教育负担。与此同时，要促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接。不断完善生育保险制度和女性带薪育儿制度，严格落实产假、哺乳期假等制度，依法保障女性平等就业和劳动权益。要加强生育政策与税收、住房、教育、医疗、就业等各项政策之间的互动、联动，实现生育政策与相关经济社会政策同向发力，构建适宜生育、养育、教育的政策体系和制度框架。

积极应对人口老龄化，要不断扩大基本养老保险的社会覆盖面，推动建立以账户制为基础的个人养老金制度。建立基本养老保险全国统筹制度，逐步缩小城乡之间、行业之间、群体之间的基本养老保险待遇差距。要大力发展银发经济，加快发展现代养老服务业，聚焦老年人需求，强化构建居家为基础、社区为依托、机构为补充的基本养老服务体系，积极推动医养康养相结合的现代化养老服务体系建设，不断满足老年人多样化、多层次的养老服务需求。

（作者：常明杰，系山东省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员、山东省委党校副教授）

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