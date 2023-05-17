董玉莲

原标题：【光明时评】新型学徒制赋能高技能人才培养

据媒体近日报道，“招工即招生、入企即入校、企校双师联合培养”，上海近年来支持企业开展新型学徒制培训课程，目前已培养3万余名企业新型学徒。从制造业、服务业到高新技术产业，企业新型学徒制已经在上海遍地开花。2021年，人社部、财政部等联合印发文件，部署全面推行中国特色企业新型学徒制。上海3万余名一线工人“入企即入校”的实践及成果，正是该项行动的一个缩影。

企业新型学徒制是由企业担任育人主体，与职校、培训机构等联合培养高技能人才，培养对象与企业签订至少一年以上劳动合同，以技能岗位新招用和转岗人员为主。通过企校双制、工学一体等方式，共同组建双导师队伍，联合开展教学，培养符合企业岗位需求的技工技师，能够有效满足制造业高质量发展的人才需求，还能够避免传统职业教育校企合作深度不够，人才培养和企业生产需求容易脱节等问题。

当前，我国制造业高质量发展存在较大的人才缺口。人社部相关数据显示，预计到2025年，我国制造业十大重点领域人才缺口将超过3000万人。推行企业新型学徒制，打造更具活力和效率的培训机制，加快技能人才队伍建设，重要而紧迫。

现代化产业发展迅猛，不断涌现新技术、新职业。近年来，国家陆续颁布智能制造、大数据、区块链、集成电路、人工智能等10个国家新兴专业技术人员职业的技术技能标准。新版职业分类大典新收录97个数字类职业、133个绿色职业，这些都对制造业高层次人才培养提出更高要求。为此，企业新型学徒制在实施和推行中，应急企业之所需，优先培养新兴职业技能人才，更快填补这方面的人才缺口。

在培训期间，企业须承担学徒基本工资、培训学费、师傅带徒津贴、工伤保险、设备损耗费等，综合培训成本较高，企业短期内难以收回培训成本。目前，政府财政补贴为学徒学费的60%，前期预支不超过50%。如果学徒培训不合格，企业不能获取其余费用，导致企业投入的人才培养成本大于财政补贴，影响企业的培育动力。因此，地方政府可制定培训激励措施，完善财政补贴政策，对积极开展学徒培训并取得较好成果的企业，给予一些优惠政策，从而提高企业开展新型学徒培训的积极性。

学徒具有双重身份，在企业是职工，在职业培训机构是在册学生。学徒在1至2年的培训期内，收入较低、考核压力大；转岗培训员工一般年龄较大、文化层次较低，接受新知识、新技能速度较慢；针对培训合格的学徒，企业普遍缺少奖励措施。这些现实因素的存在，易导致学徒信心不足，参训积极性较弱。基于此，教育部、人社部等出台相关政策，明确完善学历和职业资格标准，实行弹性学制，建立学徒学分银行，以培训成果为导向，推进1+X证书制度，将职业教育与技能培训有机衔接，促进学历教育和职业培训融通，畅通技能型人才成长通道，可谓切中肯綮。

作为政策配套，企业也应充分发挥育人主体作用，制定更科学合理的学徒激励方案，如建立阶梯式薪资奖励制度，针对参训学徒考核结果、工作成绩等，给予相应的薪资待遇、职业晋升和奖励，提升学徒的积极性和上进心。

（作者：董玉莲，系沈阳师范大学中国特色社会主义理论体系研究中心研究员）

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