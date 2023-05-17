原标题：以研究生创新实践系列大赛为抓手培育国家急需高层次人才

5月15日，科技日报记者从中北大学获悉，日前，《中国研究生创新实践系列大赛十年发展报告》发布，公布研究生培养单位贡献力TOP100排行榜，其中，中北大学位列全国第47名，成绩位居山西省第一。

中国研究生创新实践系列大赛是目前唯一专门面向在读研究生的全国性赛事，创办十年来，坚持“以国家战略需求为导向”的主题赛事设置模式，主动对接我国重大发展战略，助力国家急需、重点领域高层次创新人才培养。

目前，全国650余家高校和科研院所的近90万研究生师生积极响应、参与中国研究生创新实践系列大赛。

中北大学相关负责人介绍，中北大学研究生工作部（原研究生院）于2013年开始统筹中国研究生创新实践系列大赛相关工作，将创新能力培养融入研究生培养和综合素质教育，形成了承办学院组织培育、全校师生广泛动员、各学院研究生交叉组队参赛的研究生学科竞赛运行模式，研究生参赛人数和竞赛成绩得以逐年提升。

据统计，十年间中北大学共获得中国研究生创新实践系列大赛全国一等奖7项、二等奖45项、三等奖91项，学校获评“优秀组织奖”23次，参赛人数、获奖数量逐年提升。特别在2022年，中北大学一举获得中国研究生电子设计竞赛、中国研究生数学建模竞赛、中国研究生“双碳”创新与创意大赛3项全国一等奖，创历史最优成绩。

“未来，学校将继续以中国研究生创新实践系列大赛为抓手，做好赛事的组织管理与服务保障，面向国家经济社会发展主战场、人民群众需求和世界科技发展，培育拔尖创新人才，推进研究生教育高质量发展。”中北大学相关负责人说。

（记者 韩 荣）

(责编：郝孟佳、孙竞)