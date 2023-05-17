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抢抓关键期力促高校毕业生就业

2023年05月17日08:55 | 来源：科技日报
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原标题：抢抓关键期力促高校毕业生就业

全国高校毕业生等青年就业创业工作电视电话会议5月11日在京举行。当前我国就业形势保持总体稳定，但今年高校毕业生数量再创历史新高，达1158万人，高校毕业生等青年就业压力依然较大。随着毕业季临近、毕业生求职进入窗口期，压实各方责任、强化政策保障、全力攻坚促进青年就业十分关键。

高校毕业生是国家宝贵的人才资源，其就业事关民生福祉和国家未来。党中央高度重视高校毕业生就业，把高校毕业生就业作为就业工作的重中之重。按照中央部署，今年以来各地各部门出台了一系列稳就业举措，以更大力度、从更多方面支持高校毕业生就业创业。

刚刚过去的4月，国办印发《关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》，将促进高校毕业生等青年就业作为重要内容，提出五方面针对性的政策安排；人社部部署高校毕业生等青年就业创业推进计划，实施公共就业服务进校园等十项行动，千方百计促进毕业生就业。

“组合拳”有了，关键要汇聚政策合力，精准有效落实。这要求各地切实将高校毕业生就业工作摆在更加突出的位置，落实落细各项就业支持政策，聚焦重点难点问题积极作为。要想方设法开拓更多市场化就业渠道，用足用好各类政策性岗位，深入细致做好就业创业指导服务，加快各类招考工作进度，同时加强对困难毕业生的兜底帮扶。

各高校也要加快推进就业工作进程，通过校领导走访用人单位，深入开展“访企拓岗促就业”行动，广泛挖掘就业岗位；同时大力开展各类招聘活动，如正在开展的2023年大中城市联合招聘高校毕业生春季专场活动，为毕业生在适合自己的岗位上施展才能搭起桥梁。

就业总量压力之下，更加考验求职者的竞争力。当前，2023年百万就业见习岗位募集计划正在开展。高校毕业生可以发挥学习能力强、可塑空间大的优点，通过见习对职场多了解、多尝试，增强自身的就业能力。身处新时代，各行各业都拥有干事创业的广阔舞台。广大青年不仅能在大城市、大企业施展才干，也能通过“三支一扶”“大学生乡村医生”等基层服务项目，在基层建功立业、崭露头角。

（新华社记者 姜 琳）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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