原标题：学校注重实操实训 学生练就过硬本领

“让自己沉淀下来，成为一块砖、一片瓦投入到祖国的建设中去，成为一名合格的建设人。”这是结构建筑师杨昱昊的一句座右铭。

中学时，杨昱昊看了一部有关钢结构的纪录片，从此对结构和建筑产生了兴趣。2016年，他以单考单招年级专业课第一的成绩考入浙江建设职业技术学院，开始向着自己的梦想进发。

职业院校更重视实操实训。在校期间，杨昱昊有机会进入1∶1的建筑模型内部，观察建造的工艺工法；也会跟着老师走进安全实训室，感受真实工地。学校有强大的“双师型”教师团队，老师们不但教学经验丰富，而且企业资历过硬。他们结合实际授课，为学生未来步入工作岗位筑牢基础。

大三时，杨昱昊与同学合作，从浙江省建筑工程识图技能竞赛脱颖而出，代表浙江省参加全国职业院校技能大赛，以全国总分第一的成绩荣获一等奖。

2019年，杨昱昊凭着过硬的工程识图绘图技能，入职铁木辛柯建筑结构设计事务所。刚工作时，压力也扑面而来。因为，公司除了杨昱昊，都是本科学历起步，硕士、博士也不少。不过，到了事务所，大家都要从零开始学习、适应。学历不等于能力，有大赛经验，也有在学校的实训“打底”，杨昱昊从学生到职场人的转变很“丝滑”。他快速融入团队，开始了职场上的“升级打怪”。

工作两年后，杨昱昊就成了公司结构设计的负责人，需要带团队、教新人。他独立负责设计工作的前期对接、中期设计、后期咨询服务和现场交底对接等工作，还有了一个新角色——“师父”。他带着新同事入门，把自己积淀下来的经验，传授给来自985、211大学的年轻人。

除了在计算机前设计绘图，结构建筑师也需要到现场实地监督工程推进，与不同工种沟通，完成综合性强的团队设计工作。

在校期间，杨昱昊经常参加校园活动和志愿者服务，这些都锻炼了他的人际沟通协调的能力，也增强了他的团队协作能力。工作后，学校期间的积累和历练都成为助力，推着杨昱昊往前走。

杨昱昊的同事坦言，刚得知杨昱昊的教育背景时会有一些顾虑。但共事后，就能发现他身上的闪光点，“能看到他对项目的把控能力和对专业技能的掌握”。

杨昱昊说，结构工程师的工作就是在工地上“搭积木”，肩负着建筑主体的安全责任。几年来，他穿梭在事务所和工地之间，为建筑“画骨”，提升它们的抗风、抗震能力。他的心血，也凝聚在了自己的作品中。杨昱昊和团队已设计完成了100多个建筑项目，其中不乏公共文化设施和地标性项目，例如林风眠纪念馆、吴山明美术馆等。

以梦为马，专科生也有大舞台。杨昱昊希望自己能够继续成长为一名优秀的工程师，“至少要在行业里有所作为。”他说。

（记者 张盖伦）

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