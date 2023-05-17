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教育部

开展2023届高校毕业生就业“百日冲刺”行动

2023年05月17日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月16日电  （记者闫伊乔）记者从教育部获悉：为抓住高校毕业生就业工作关键期，全力促进高校毕业生顺利就业，教育部决定于5月至8月开展2023届高校毕业生就业“百日冲刺”行动。明确各地各高校要聚焦当前促就业工作重点难点，精准拓展岗位，优化指导服务，引导毕业生主动求职，帮助更多高校毕业生在离校前后落实就业去向，全力促进2023届高校毕业生高质量充分就业。

　　据悉，“百日冲刺”期间，各地各高校要针对还未落实去向毕业生的情况，有针对性地拓展市场岗位，更好匹配毕业生的就业需求，提升访企拓岗的实效性和供需匹配度。各地各高校要持续开展“万企进校园”活动，充分用好“互联网+就业”资源，为未落实就业去向的毕业生提供相匹配的岗位信息。

　　在精准拓展市场性岗位方面，各地各高校要通过精准组织“访企拓岗促就业”行动、加快推进国家大学生就业服务平台与各地各高校的就业信息共享等，为还未落实就业去向的毕业生开拓有效岗位资源，提供相匹配的岗位信息。各地各高校还要做好组织动员，大力引导高校毕业生赴基层就业，积极报名参与“特岗计划”“三支一扶”“西部计划”等基层服务项目。

　　此外，针对2023届多数毕业生受疫情影响外出实习实践相对较少、部分毕业生“求稳”和“慢就业”等情况，各地各高校应开展形式多样的主题教育活动，培育学生积极正向的就业价值观，并通过组织就业实习实践活动、组织开展大学生职业规划大赛等方式，有针对性地开展就业指导，采取有效措施，引导毕业生积极求职、尽早就业。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月17日 04 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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