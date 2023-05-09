人民网北京5月9日电 为传承非遗文化，传播工匠精神，丰富大学生课余文化生活，培养大学生动手实践能力，日前，南京邮电大学自动化学院、人工智能学院开展“传承非遗，纸鸢绘AI”风筝文化艺术节。

本次活动特邀江苏省南京市风筝运动协会支持，采用专题讲座、手工教学、创意涂鸦、放飞展示、观赏交流等方式，开展沙燕风筝的“扎、糊、绘、放”现场教学，还组织同学们参加手工设计绘制风筝。南京市风筝运动协会的老师们现场放飞百米“巨龙”传统风筝、极速运动风筝、可爱软体风筝、“现代意义的风筝”无人机……数种风筝争相亮相，吸引许多师生驻足观看。

“学院专业主要是自动化、电气工程、人工智能等工科专业，学生们动手能力和理科思维强，但平时人文艺术素养提升的渠道较少。我们想依托风筝节这个载体，让学生们有更多文化浸润、结交伙伴、展示风采的机会，成长为专业学识过硬、综合素质全面的时代新人。”该校自动化学院、人工智能学院党委书记张翼表示。

据悉，近年来，南京邮电大学自动化学院、人工智能学院风筝文化艺术节把德育与智育、美育、体育、劳育有机结合起来，坚持结合院情学情，把握大学生的思想特点和发展需求，创新工作方式方法，深入推动文化育人和劳动教育。（李依环、实习生张婉柔）