本报记者 王 亮

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将跳绳、篮球等运动融入大课间活动、积极创设体育社团、成立高水平运动队……在广东和重庆，不少中小学在体育课之外，因地制宜探索发展校园体育的多种路径，添彩校园生活，助力青少年成长。

各具特色的大课间、丰富多彩的体育社团、刻苦训练的高水平运动队……运动场上，学生们灵动的身影、认真的神情，为校园增添了活力。

近年来，青少年体质健康和全面发展得到广泛关注，相关文件陆续出台，对加强学生体质健康、发展校园体育做出明确要求和部署。校园体育活动蓬勃开展，体育成为校园生活的重要组成部分。近日，本报记者走访广东和重庆多所中小学，发现在体育课之外，多地积极探索发展校园体育的多种路径，并取得较好成果。

丰富大课间，因地制宜开展活动

大课间铃声响起，孩子们鱼贯而出，每人手里拿着一根跳绳，在崭新的田径场上整齐排开。动听的音乐与跳绳撞击地面的声音相互交织，一片朝气蓬勃。

跳绳是广东省广州市花都区七星小学的知名体育项目。迄今为止，七星小学已培养了36名跳绳世界冠军，并打破11项世界纪录。最初，学校选择发展跳绳运动，是因为这个项目对场地要求低，锻炼效果也好。“七星小学是一所乡村学校，发展校园体育的条件有限，大家群策群力，找到了合适的体育项目。”七星小学副校长赖宣治说。

为了让跳绳惠及更多学生，学校将跳绳融入大课间活动，学生通过学习后基本都能掌握花式短绳、交互长绳等多种玩法，既锻炼身体，又培养了团队合作能力，收获了运动乐趣。在赖宣治看来，孩子们健康的体魄与开朗的笑容，是跳绳运动带来的宝贵“礼物”。“通过大课间活动的培育，学生跳绳的热情越来越高涨，校跳绳队选拔人才的范围也不断扩大。不少孩子通过跳绳开拓了视野，收获了自信。”赖宣治说。

赖宣治介绍，七星小学未来不仅会在学校内继续深耕跳绳运动，还会推出跳绳教材，教学对象覆盖各年级学生，争取让更多孩子爱上跳绳，并且掌握科学训练的方法。广东省学生体育艺术联合会副秘书长车纯介绍，近几年，在七星小学的带动下，很多学校在大课间开展跳绳运动。“每年省级比赛的参赛队伍有近200支，参赛队员达3000多人。”车纯说。

如何让大课间活动更有趣，充分调动学生参与的积极性？这需要学校因地制宜、开动脑筋。广东篮球运动氛围浓厚，不少中小学将篮球元素融入大课间。在广州市荔湾区林凤娥小学，每天的大课间以篮球活动为主，包括篮球自编操、篮球柔韧操、花式篮球展示等形式多样的活动。学生们在参与中锻炼了跑、跳、投等运动能力，也提升了速度、力量和耐力等身体素质。“篮球大课间操实施两年来，学生的身体素质和合作能力都得到了较大提升。”学校校长彭文辉自豪地说，“我们的学生都是‘篮球达人’。”

创设体育社团，满足多样化运动兴趣

在广东省东莞市南城阳光第六小学的一间击剑室里，3条剑道上正分别进行着对抗训练。别看学生年纪不大，但是劲头十足，比拼激烈。学生刁飞瑞认为，练击剑首先要有勇气，没有勇气就不敢出招。

据南城阳光第六小学校长梁惠兴介绍，学校在抓好常态化体育教学外，根据实际情况，在校园中积极创设体育社团，满足学生多样运动兴趣。目前，该校已经构建足球、篮球、击剑、田径、体操五大特色体育活动，建立起辐射小学全阶段的校级特色课程。

此外，学校积极引入社会力量，为孩子们提供高水平的训练课程。2010年，学校便与东莞市南城体育管理服务中心合作共建东莞市学生击剑训练基地，由学校提供场地装备，南城体育管理服务中心派遣优秀教练团队，从低、中、高3个梯队培养击剑苗子。13年来，南城阳光第六小学击剑队在全市各级比赛中多次取得优异成绩。

在东莞市松山湖实验中学，14个体育类社团面向全体师生开放。老师做好榜样，带动学生参与体育运动，是学校多年来形成的校园文化。“体育运动让大家身心更健康。我们以体育社团的形式，让积极参与体育运动的氛围在全校铺展开来。”校长万飞说。

广州市玉岩中学体育氛围浓厚。走在校园里，不时能看到拎着健身装备奔赴不同体育场馆的学生。校长印贤文介绍，目前学校有7个体育类社团，全部由学生提出申请后创立。只要有5个以上志趣相投的同学，就可以申请成立社团，学校审核通过后提供场地和师资。

成立高水平运动队，畅通人才培养渠道

深圳市第二实验学校风雨球场，球鞋摩擦地面的“刷刷”声此起彼伏。在教练的严格要求下，学校男篮、女篮队员正在一遍遍练习运球上篮、折返跑。

深圳二实是全国篮球体育传统项目学校。女篮曾在广东省中学生篮球锦标赛中取得十四连冠的佳绩。男篮同样实力不俗，在日前结束的2023中国初中生篮球联赛广东赛区比赛中，深圳二实男篮接连战胜强手，夺得队史首个冠军。“终于将奖牌换了个颜色。”深圳二实男篮主教练田贵昆说。

看着学生们在球场上挥汗如雨，学校体育中心主任兼女篮主教练王小维很是欣慰。大学毕业后，王小维便来到学校工作，至今已有17个年头。曾经是大学校队队员的她，将对篮球的热爱传递给了一届又一届学子。“去年，我们有3名学生被清华大学和北京大学录取。现在清华男篮的主力球员邹阳、从北京师范大学登陆中国女子篮球联赛的李双菲都是我们学校培养的。”王小维说。

此外，深圳二实还成立了毽球、男子足球两支高水平运动队。校党委书记崔学鸿表示，高水平运动队在营造校园体育运动氛围中起到带动作用。为了持续打造深圳二实篮球品牌，学校近些年致力于建立从小学到高中的人才培养通道。目前，深圳二实对口当地好几所小学，为具有体育天赋的学生提供系统培训和升学通道。学校还注重文化课教学，为体育特长生量身打造培养体系。

重庆七中校园门口立着的“东川书院”4个大字，静静地向来往人群诉说着这所学校的深厚历史。这所学校的足球文化同样精彩，自2005年至今，重庆七中足球队几乎包揽了重庆市中学足球比赛的冠军，4次获得全国亚军。近5年，重庆七中足球队1次获全国校园足球联赛冠军、3次获得亚军或季军。

校长欧权介绍，重庆七中有自己的校园足球联赛，每个班都有班队，同时每个年级都有一个足球班。随着高水平运动员不断成长，学校愈发认识到高水平教练员的重要性，学校近日和法国足球职业联盟探索合作。“目前，我们正寻求跟海外高水平联赛的青训部门合作，为学校足球人才提供更多培养渠道，让学生们能够开拓视野，收获精彩人生。”欧权说。

《 人民日报 》（ 2023年05月09日 14 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)