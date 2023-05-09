本报记者 邱超奕

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技能人才是我国人才队伍的重要组成部分，是支撑中国制造、中国创造的重要力量。党的十八大以来，我国技能人才培养工作取得长足进展：抓好顶层设计、完善技能培训、加强教育力度、搭建成才平台……在各方努力下，技能人才队伍不断充实，创新能力进一步增强，为高质量发展提供了澎湃动力。

潜心钻研20多年，完成300余项研制任务攻关，北京北方车辆集团有限公司数控铣工马小光从一名普通工人成长为国家级技能大师工作室带头人；

扎根造船业27年，承担一系列高难度焊接任务，中国船舶集团沪东中华造船（集团）有限公司船舶电焊工高级技师魏凤云被誉为“船厂花木兰”……

5月7日，人力资源和社会保障部在京召开第十六届高技能人才表彰大会，包括马小光和魏凤云在内，大会表彰了30名中华技能大奖获得者和295名全国技术能手。

党的二十大报告提出：“培养造就大批德才兼备的高素质人才，是国家和民族长远发展大计。”近年来，我国技能人才培养取得哪些进展？技能人才有哪些获得感？相关部门如何加强政策支持？日前，记者采访了人力资源和社会保障部有关负责人和部分新一届中华技能大奖获得者、全国技术能手代表。

成效显著，高技能人才量质齐升

人社部职业能力建设司有关负责人介绍，党的十八大以来，我国高技能人才工作取得长足进展，目前，全国高技能人才已超过6000万人，占技能劳动者的30%。技能人才队伍不断充实，人才活力持续释放，创新能力进一步增强，为我国高质量发展提供了澎湃动力。

从具体成效来看，技能培训更加完善。

4月15日，在国网冀北电力有限公司唐山供电公司，40多名青年员工围坐在一起，跟着第十六届中华技能大奖获得者、高级技师李征学习机器人电力运维技术。“为推行新型学徒制，我会定期开展导师带徒、课题研究‘手拉手’、攻关竞赛等活动，致力于培养更多懂原理又精通实践的复合型人才。”李征说，他的工作室被评为“国家级技能大师工作室”，目前已带出42名优秀徒弟，其中15人被评为高级技师。

人社部职业能力建设司有关负责人表示，近年来，我国建立并推行覆盖城乡全体劳动者、贯穿劳动者学习工作终身，适应就业创业和人才成长需要以及经济社会发展需求的终身职业技能培训制度。比如，对农民工技能提升，实施“春潮行动”和新生代农民工职业技能提升计划；对离校未就业高校毕业生，实施百万青年技能培训行动和创业培训“马兰花计划”等。

2019年至今，我国开展职业技能提升行动，通过实施重点群体就业创业培训、岗位技能提升培训、以工代训等措施，累计开展补贴性培训超过1亿人次。2021年，我国全面推行中国特色企业新型学徒制培训，目前累计培训新型学徒近200万人。全国基本形成以企业自主培训、市场化培训为主要供给，以政府补贴性培训为有益补充的职业技能培训供给体系。

技工教育力度加强。

“请同学们按照安全员、工艺员、程序员的任务分工，根据任务书，完成航空接头的加工。”4月初，在山西省长治技师学院数控加工工学中心，第十六届全国技术能手乔琳老师正在给数控铣专业青苗班的学生上课。该校属于人社部批复的工学一体化第一阶段建设院校。乔琳在深入调研的基础上，积极推进教学改革，紧密结合企业真实任务来组织实践教学，学生动手能力和综合职业素养明显提升。

近年来，我国大力健全技工教育政策体系，出台《技工教育“十四五”规划》，修订《全国技工院校专业目录》，制定技工院校综合改革、教师招聘、学生资助、创业创新等一系列措施，技工教育专业性、影响力得到提升。截至2022年底，全国共有技工院校2551所，在校生445万人，在校生规模和开展职业培训规模创历史新高。

顶尖人才持续涌现。

最近，第十六届全国技术能手、郑州财经技师学院高级技师陈初忙得不亦乐乎：“我担任河南省第二届职业技能大赛技术专家组副组长和副总裁判长，今年有2000多名优秀选手角逐70个项目，优胜者将代表河南出征全国技能大赛，甚至站上世界技能大赛的舞台。”从事技能比赛教练、评委工作20多年，陈初切身感受到我国技能竞技水平快速提升。

2011年至今，我国高技能人才共参加6届世界技能大赛，累计获得36枚金牌，连续3届位居金牌榜和团体总分第一，成功踏入世界技能竞技第一方阵。

“为激励广大技能劳动者弘扬工匠精神，我们对优秀的高技能人才加大表彰奖励力度。”人社部职业能力建设司有关负责人介绍，2012年以来，我国已表彰180名中华技能大奖获得者、1897名全国技术能手，累计建设954个国家级高技能人才培训基地、1196个国家级技能大师工作室，起到了很好的示范带动作用。

搭建平台，为人才发展创造良好条件

2022年10月，中办、国办印发《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》（以下简称《意见》），就加大高技能人才培养力度、完善技能导向的使用制度、建立技能人才职业技能等级制度和多元化评价机制、建立高技能人才表彰激励机制等方面作出部署。过去一年来，人社部围绕技能人才培养、使用、评价、激励等全链条各环节，推出一系列有效举措，为高技能人才发展创造良好条件。

抓好顶层设计，健全技能人才队伍建设政策制度体系。“2022年，我们除了推动《意见》出台，还推出许多具有前瞻性、开创性的政策，为深化技能人才体制机制改革提供了有力保障。比如健全完善‘新八级工’职业技能等级制度，扩大特级技师评聘范围，推动首席技师评聘试点工作等。截至2022年底，全国共有2.2万多个企业、7400多家社会培训评价组织完成备案，当年发放职业技能等级证书超过1100万人次。”人社部职业能力建设司有关负责人说。

聚焦重点群体，大规模高质量开展职业技能培训。2022年，人社部门聚焦高校毕业生、农村转移劳动者、失业人员等重点群体和制造业、康养等重点领域，大规模高质量开展各类职业技能培训，超额完成年度补贴性职业技能培训1500万人次的目标任务。同时，实施好国家乡村振兴重点帮扶地区职业技能提升工程，持续开展技工教育人才援藏、新疆教育人才“组团式”帮扶等工作。

搭建成才舞台，积极组织各行各业开展职业技能竞赛。在2022年世界技能大赛特别赛中，中国代表团在仅参加半数左右项目的情况下，获得金牌榜和团体总分世界第一。中国还成功获得2026年第四十八届世界技能大赛主办权。各地和相关行业积极开展职业技能竞赛，2022年，约一半省份举办了省级综合性职业技能大赛，唱响了技能成才、技能报国的主旋律。

健全制度，持续壮大高技能人才队伍

党的二十大报告提出“强化现代化建设人才支撑”“健全终身职业技能培训制度”，首次将大国工匠、高技能人才提升为国家战略人才。

人社部职业能力建设司有关负责人介绍，当前和今后一个时期，将以贯彻落实党的二十大精神和《意见》为主线，重点从推进技能中国行动、提升技能人才培养质量、畅通技能人才成长通道、提升技工院校建设水平等方面着手，持续壮大高技能人才队伍。

全面贯彻落实《意见》，推进技能中国行动。“今年已印发贯彻落实《意见》的任务分工方案，还将启动实施高技能领军人才培育计划，持续推进部省共建技能省市，加快建设技能中国。”人社部职业能力建设司有关负责人说。

健全终身职业技能培训制度，提升技能人才培养质量。今年，人社部将推进制造业技能根基工程，带动制造业技能人才培养；将深入推进“十四五”职业技能培训规划，对重点行业、重点群体和急需紧缺领域开展大规模职业技能培训，促进缓解结构性就业矛盾。

健全技能评价体系，畅通技能人才成长通道。今年将推进“新八级工”职业技能等级制度，加大特级技师和首席技师评聘力度，打破技能人才成长的“天花板”；将深入实施职业技能等级认定提质扩面行动，推行社会化职业技能等级认定，惠及更多劳动者。

强化技工教育质量，提升技工院校建设水平。今年将大力推进工学一体化技能人才培养模式，高质量开展师资培训、专业和课程建设；将进一步深化校企合作，推动技工教育联盟（集团）建设。推动落实职业学校办学条件达标工程，持续加大技工院校投入力度。

《 人民日报 》（ 2023年05月09日 12 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)