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你需要知道的儿童烧烫伤知识

2023年05月09日08:56 | 来源：中国青年报
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每年的寒暑假、节假日都是儿童意外伤害的高发期。今年“五一”假期结束后，多地儿童医院急诊科医生都在自媒体和大众媒体上发声，讲述为意外伤害儿童进行急救手术的情况，同时也提到在儿童意外伤害发生中，多是因为家长疏于管理和照顾，因而针对家长的防患、急救科普十分必要。

原标题：你需要知道的儿童烧烫伤知识

“因为烫伤的疤痕我自卑到了极点。”

“感觉自己给家里带来了很大的负担。”

“感觉没有人会喜欢我，大概率一辈子孤独一人了。”

在知乎上，有人提问：有大面积烫伤的姑娘们现在都怎么样了？在回帖区，聚集了许多儿时遭遇过烧烫伤的女孩，她们分享彼此的经历。形象自卑、经济压力、发展焦虑是她们讨论最多的内容。

根据烧烫伤关爱公益基金提供的数据，在中国每年有2600万人发生不同程度的烧烫伤，其中30%以上是儿童。0-5岁儿童烧烫伤占烧烫伤儿童的70%，在烧烫伤儿童中，49%出现残疾，8%终身残疾。

对于部分严重烧烫伤患儿来说，就像是得了“不死的癌症”，影响伴其一生。痊愈后伤口处会形成瘢痕，甚至是持续性的瘢痕增生，更严重的还会造成机体畸形与身体功能障碍。不仅后续治疗花销巨大，还会给患儿及其家庭带来巨大的精神压力与心理创伤。

然而不同于其他普通疾病，烧烫伤是完全可以提前预防以及避免的。

不是“熊孩子”，而是“虎家长”

4月8日，北京，一位妈妈将儿童睡袋放在电暖气上加热，孩子不慎坐在了睡袋的金属拉链上，造成深度二级烫伤。

4月18日，湖南，一位奶奶在做早餐时，一锅开水没端稳直接浇在了旁边的孙子身上，开水从头浇下来，导致孩子后背大面积烫伤。

5月1日，安徽，一男童误把电动车当摇摇车，往充电插座中投币，手指被烧黑……

不同于成人烧烫伤多为工作事故，儿童烧烫伤以家庭生活类事故居多。并且大多不是因为“熊孩子”调皮捣蛋，而是“虎家长”缺乏安全意识，疏忽大意造成的。

家庭生活中，儿童烧烫伤常见有4类：热液烧伤、火焰烧伤、化学烧伤、电击烧伤。

热液烧伤发生率最高。抱着小孩炒菜，孩子滑落至油锅被烫伤；给孩子冲奶粉，不慎将热水洒在孩子身上；给孩子洗澡，孩子直接掉进热水桶；水杯随意放置，导致孩子在玩耍时将热水打翻……

火焰烧伤多与家中明火有关。在家中吃火锅时将液态酒精倒入木炭盆导致孩子烧伤；家用瓦斯罐使用不规范爆炸导致烧伤；带孩子在易燃易爆物品旁燃放烟花导致烧伤……

化学烧伤多与家中含强酸成分的物品有关。一些粗心的家长会将厕所疏通剂装入饮料瓶内并随意放置，小孩误将其当作饮料喝下，后果惨烈；一些玩具、文具以及纽扣电池等，一旦发生泄漏或被孩子误食，其中的强酸成分会造成皮肤或消化道的腐蚀、灼伤……

插座与电动车是导致儿童电击烧伤的元凶。小孩将手指伸进插孔，被烧伤后导致手指功能受损；孩子用嘴咬正在充电的充电线导致嘴部被烧伤；小孩拿着钥匙等金属物品触碰漏电的电动车电瓶……

儿童烧烫伤的惨剧几乎每天都会在不同家庭上演。但其实只要家长在生活中遇事多想一步，就可能避免许多无妄之灾：

让孩子远离厨房、卫生间等危险区域，减少孩子接触热液的机会。

热水杯尽量放置在高处，同时也要警惕孩子在玩耍时将桌布扯下，打翻水杯。

给孩子冲泡奶粉、放热水洗澡等要遵循先凉水后热水的顺序，并且家长一定要先试水温。

家中厨房之外尽量避免出现明火，特别是夏天来了，蚊香应放置在宝宝接触不到的地方，远离易燃物品。

家用洁厕剂、消毒水等有腐蚀性的化学物品，一定远离儿童，妥善放置。

给插座安装安全锁，家里的电源、插排、充电线等远离儿童，并做到人走电断。

避免热水袋、暖宝宝直接接触孩子皮肤，警惕在睡眠时可能会发生的低温烫伤。

对儿童进行日常安全的教导，提高孩子自我保护的意识。

警惕在急救中可能出现的“二次伤害”

轻度烧烫伤可先在家急救，大部分家长只记住了“冲、脱、泡、盖、送”的5字口诀，在实际操作中错误频出，极易给患儿带来“二次伤害”，也给之后的治疗带来巨大的困难。

“冲”是减轻烧烫伤最有效的办法。孩子被烫伤后，应立即用15℃到30℃的凉水持续冲洗受伤部位半小时以上，避免创面起水泡，防止之后残留瘢痕。注意冲洗时不要将水直接对准伤口，应冲洗伤口一侧，让水流至烫伤部位。

将受伤部位表面衣物“脱”下，防止污染物可能造成的伤口感染。原则上要避免受伤部位的水泡破裂，引起烫伤部位的二次损伤。若表面衣物同烫伤后皮肤粘连，不可硬脱，应前往医院交由专业人士处理。

将受伤部位置于凉水中浸“泡”或是用干净的冷水毛巾湿敷局部，可疏散热源，减轻受伤部位疼痛感。但应避免使用过度冷却的凉水或是用冰块直接接触受伤部位，温度过低可能会导致受伤部位发生冷冻损伤。

选取干净纱布或干净的毛巾覆“盖”保护伤口。千万不要用酒精消毒创面。可在伤口处涂抹烫伤膏，切忌涂抹蛋清、牙膏、酱油、白糖、香油等可能会导致伤口感染的物质。

在“送”医途中不要按压受伤部位。对于烫伤面积较大的儿童，冷敷的同时也要覆盖保温的衣物或被褥，避免发生失温。烫伤儿童容易发生脱水，尽量多让孩子饮水。另外，儿童烫伤同成人存在一定差异，建议家长将患儿送至儿童专科医院治疗。

治疗之后更需心灵的抚慰

中国科学院心理研究所刘正奎教授在《烧烫伤心理状况调研报告》中调查了烧烫伤对患者及其家属的心理影响。研究发现，烧烫伤不仅会对患者造成非常大的心理创伤，也会给整个家庭带来巨大的压力。

研究显示，烧烫伤发生后，患者及家庭会出现持续强烈的应激反应。烧烫伤患者中重度或者严重抑郁状况的比例占到25.8%，重度焦虑症状接近40%，处于高应激状况的人群比例非常高。患者家属中重度或严重抑郁症状占29.8%，严重焦虑症状的占38.7%，出现严重应激症状的占28.2%。

一般情况下，儿童在烧烫伤后心态的改变主要包括：对自我形象的否定，甚至出现自我形象认知紊乱；社会适应能力下降，一些永久性形体损毁和肢体功能受限以及漫长的治疗和康复期，使他们没有信心面对未来的工作、家庭及社会关系等。

家长面对孩子时也心情复杂，一方面他们因为自己的失误自责愧疚，可能会为减轻内心痛苦而互相推卸责任；另一方面，家长往往比孩子更加难以接受出现的瘢痕，无法接纳自家孩子身上的“不完美”。

其实当烧烫伤发生后，家长首先应该摆平心态，接受现实。不要太过在意外在的评价，也不要过分在意孩子身上的瘢痕，给孩子心理造成压力。要学会接纳孩子身上的“不完美”。发生此类创伤性应激事件，家长往往是孩子的主心骨，只有把自己的心态调整好，才能帮助孩子攻克心中的梦魇怪兽。

另外，家长也应加强与孩子的沟通，鼓励孩子以积极乐观的心态去面对生活；可以带孩子去认识更多的烧伤患儿，帮助孩子建立并拓展社会关系，为其之后回归社会、融入社会生活做准备。

正如前述女孩们会在网络上彼此一边诉说着自己的伤痛，另一边也在讲述自己患病后遇到过的温暖与善意。通过讲述抱团取暖，相互给予力量。

“爸妈是我坚持生活最大的动力。非常感谢爸妈对我的鼓励，让我觉得自己没什么不一样。”

“男朋友对我说，每个孩子都是神明遗落人间的精灵，不要怀疑自己，不要因为一点不完美和自己过不去，你就是最美的。”

的确，爱与接纳永远是治愈疾病与苦难的良药。

（作者于静系首都医科大学附属北京儿童医院烧伤整形外科主治医师）

（于静 见习记者 谭思静）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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