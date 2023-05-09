原标题：邯郸团员青年赴中国农业大学曲周科技小院学习交流

5月5日，团邯郸市委组织来自县区、高校等方面的团员青年及团干部代表共30余人赴中国农业大学曲周科技小院学习交流。

团员青年代表一行来到“全国科技小院发源地”——白寨科技小院。中国农业大学副教授王红亮向团员青年代表详细介绍了科技小院的运作模式、科技培训和服务模式。在王庄科技小院，高级农艺师牛新胜向团员青年代表介绍高产高效栽培新技术，展现科技小院在培养科技农民、服务“绿色吨半粮”建设等方面取得的成果。

团员青年代表还来到中国农业大学曲周实验站，了解曲周实验站全体师生上世纪70年代改土治碱、上世纪90年代推动农业综合发展、新世纪建立以科技小院为载体的农业技术服务体系的历史过程，感受师生爱农情怀以及艰苦奋斗、甘于奉献、开拓进取的精神。

团员青年代表与小院师生围坐在一起，重温习近平总书记给中国农业大学科技小院同学们的回信，畅谈学习心得和努力方向。中国农业大学曲周科技小院2021级硕士研究生、邯郸市“最美青春榜样”张桂花介绍：“除了田野调查和试验研究，我们还经常走街串巷搞农技培训、农技推广，在向农民群众学习的同时，努力把所学知识转化为助农增收的举措，服务乡村振兴。”

参加此次活动的团员青年代表纷纷表示，将认真学习宣传贯彻习近平总书记给中国农业大学科技小院的同学们回信精神，始终牢记总书记的殷切嘱托，坚持把理论学习与实践历练紧密结合起来，志存高远、脚踏实地，不怕吃苦、担当奉献，在全面建设社会主义现代化国家新征程中当先锋、立新功。

（通讯员 罗政 刘薇 记者 樊江涛）

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