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主动延毕，学生、学校和用人单位怎么看

2023年05月09日08:48 | 来源：中国青年报
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原标题：主动延毕，学生、学校和用人单位怎么看

距离毕业季还有一个月，面对即将到来的人生岔路口，学生们作着各自的准备：有的选择读研，继续深造；有的走向工作岗位，开启从学生到社会人的身份转变；有的则申请延期毕业，为自己的人生进度按下暂停键。

对于主动延毕的学生，各个学校的要求不同。据了解，有的学校不同意学生以非身体原因外的任何理由申请延毕；有的学校规定，主动延毕的学生必须参加论文盲审，而非根据抽签决定；还有的学校，主动延毕的学生将失去被评为“优秀毕业生”的资格。

延毕，一个常常和能力不足、身体不好等负面因素挂钩的被动选项，如今却成为一些学生的主动选择。那么，主动延毕对个人发展有什么影响？有过主动延毕经历的学生、高校以及用人单位，他们怎么看？

牛莉（在研究生二年级时申请延毕）：和业界前辈聊一聊

如果你延毕是为了获得更好的工作机会，那么最好和业界的前辈老师们聊一聊，了解目标行业的就业形势、职场发展路径和目前自己的能力位置。最重要的是，要衡量自己是否有能力顶着经济和心理压力，在这一年内努力往上够一够目标，并且能承担失败后摔落的风险。

如果是为了躺平，为了多体验一年学生生活，为了逃避就业，为了跟风，实际上却没有什么计划，那就没有必要延毕。

姜芸（在研究生二年级时申请延毕）：接受延毕可能带来的后果

延毕只是一个选择方向，归根结底是要清楚自己想干吗、要干吗。但是，这对年轻人来说，反而是最难解的问题之一。借助外界的力量，也许可以帮助自己作出选择。比如，如果担心申请延毕对来年就业有影响，学生可以找就业指导老师询问，也可以在网络上咨询负责企业招聘的相关人士。

延毕后多出来的时间里，生活有了更多可能性，但不确定性也随之而来。在申请延毕之前，大家要想清楚自己能否接受延毕可能带来的后果，是否能够坚持初心、充分利用时间来实现目标。

来半分（浙江工商大学杭州商学院工商与人力资源管理系教师）：能不延毕最好不延毕

学生申请延毕，要综合考虑多方面的因素。例如，延毕是否会对学位证和毕业证产生影响？申请能否得到学校的批准？在延毕期间，如果出现合适的工作机会，但由于还未拿到学位证和毕业证只能错过，你是否做好了承担风险的准备？

我觉得学生能不延毕最好还是不要延毕。对于目前大部分的学生，尤其是实习经验少的学生来说，想做什么和能做什么，可能存在偏差。在未尝试的情况下，学生对于工作合适与否的判断或许并不准确。更何况，6月是毕业季，秋招9月就开始了。为了参加几个月后的招聘而付出这么大的代价，真的有必要吗？

王栋梁（华北电力大学电气与电子工程学院党委副书记、副教授）：考虑多方面因素

选择延毕与否，学生需要考虑多方面因素。这其中包括个人情况，例如身体健康、家庭状况、个人发展计划等；学业状况，包括学习进度、学习成绩、论文进度等；就业状况，例如就业市场、个人就业规划、职业发展；学校政策，包括延期毕业的政策、申请流程、申请截止时间等。

此外，延期毕业是否会影响自己的未来规划，例如是否会影响升学、就业等方面的发展，都是重要的考虑因素。

李可（工作20年的某公司HR）：延毕仍可能是减分项

不论是主动申请还是被动选择，延毕在很多用人单位眼中都是减分项。有人延毕可能是想积累更多的实习经验，为日后获得更好的工作作准备，但在一些用人单位眼中，这是规划能力不足的表现；有人延毕是想给自己一个喘息的时间，但用人单位很可能认为你的抗压性不足。

在面试时，应聘者还有机会说明延毕不是因为能力不足的被动选择。而在大多数的情况下，很多有过延毕经历的应聘者在简历筛选阶段就被刷掉了，是主动还是被动，根本没有机会解释。当前，确实有些公司在招聘时不太在意应聘者是否延毕。然而，如果两个候选者条件相近，一个主动延毕，一个正常毕业，多数公司会更倾向于后者。

张静（某公司资深HR）：先找一份适合且能承担的工作

主动延毕很可能是一种逃避，他们不想或不敢面对社会。有的学生觉得知识不够要再学，实习不够要再攒，可是知识和能力永远没有封顶。学多少知识才能匹配想去的岗位？多一段实习难道就能有更多应聘优势？如果目标行业看重实习经验，那么对于因为实习经历基本为零而选择延毕的学生，我只能说他们看似主动延毕，实则被迫。

在一般情况下，我觉得学生要先找到一份适合自己且能够承担的工作，学会自食其力。如果面对目标岗位知识或能力不足，学生可以先在该岗位或类似的岗位上学习。去不了世界500强的大企业，可以先去一个平台没有那么好的公司，掌握技能。此外，先进入到与能力匹配的岗位，在经验积累足够后再申请调岗，也可以达到自己的目标。

（应受访者要求，文中除来半分、王栋梁外，其余人名均为化名）

（见习记者 李丹萍）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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