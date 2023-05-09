原标题：上海这所大学“校园连续剧”面向社会预约开放

朱浩文饰演的孙中山先生。

思政课上观众收到的录取通知书。

学生们在华政交谊楼内演出解放军解放上海前的一幕。

钟毓鼎饰演的聂光墀正在向老师、同学们介绍南京路上英国巡捕开枪杀人的情况。

“听！中山先生在思颜堂演讲呢！”“快去，快去！”5月5日的华东政法大学长宁校区校园里，行人很有可能被一群穿着民国学生装的年轻人“拉”到孙中山先生1913年2月1日的演讲处——华东政法大学40号楼礼堂门前，一起聆听110年前的孙中山演讲。这里正在进行的，是华东政法大学“苏河明珠”实景思政课，为大家“上课”的是大学生和思政教师。学生们在百年历史建筑前上演了一幕幕经典桥段，思政教师则负责在每一个桥段结束后串场介绍。

从孙中山演讲地到解放军宿营地，从上海解放前夕牺牲的最后一位中共地下党员，到大草坪搭帐篷把办公楼留给新生用的校领导，华政校园里“全是戏”。同学们一边在校园里演出，一边移步换景，切换场景的过程中，还不忘给观众发放一张华政录取通知书、一份写了解放军入城三大纪律的革命军人手册等。

首次饰演孙中山的朱浩文是国际金融法律学专业研二学生，他的台词基本都是古文。一边理解，一边背诵，短短四五百字的台词，他前后准备了将近一个星期。“理解台词的过程，也在感受当时国家的处境。”朱浩文告诉记者，他还准备尝试这套“剧本杀”中的其他角色，“每一个桥段、每一幕场景，都值得被记住。”

华政学生处副处长刘光龙说，“苏河明珠”实景思政课今后将成为华政思政课的一个招牌，面向社会各界开放预约。目前，已有上海第一中级人民法院等3家单位的有关部门预约了今后的课程。“我们校园里有27栋重新修缮的历史建筑，每一栋都有其独特的故事。这些建筑现在都与苏州河沿岸打通，市民可以从河边直接进入没有围墙的校园。”刘光龙说。

记者注意到，华政师生排演的这出“苏河明珠”实景思政课与众不同，一般高校思政课辐射范围局限在校内或大中小一体化思政联盟团体内，这所学校的校园本身，就是年轻人的“网红打卡点”。此前，上海谋篇“一江（黄浦江）一河（苏州河）”秀带，打造“城市项链”。“苏河明珠”华东政法大学长宁校区自2021年9月开始全面向社会开放，转过苏州河的U形湾，从今年“五一”期间刚刚开放的中山公园码头登陆，人们就能近距离看到910米沿线布满27栋历史建筑的华政长宁校区。

这所学校还专门为乘坐游艇登陆的游客订制了一条“水上”主题文化线路，堪称国内高校独立开辟的最火主题线路。

这条主题线路一旦与“苏河明珠”实景思政课衔接，将带给观众独一无二的红色之旅新体验。这样的思政课，不缺观众。

“打倒帝国主义！上海是中国人的上海！收回外国租界！”思政课进行时，校园里飘荡着阵阵游行示威声，在如今的华政“六三楼”前，一名身上沾满血迹的青年学生飞奔过来，忽地跌倒在地。1925年的5月底，当震惊中外的“五卅惨案”发生，这位聂光墀同学回校通报当时的圣约翰大学师生：南京路上英国巡捕开枪杀人了！

聂光墀的饰演者，是华政社会发展专业的大二学生钟毓鼎，“跌倒”的桥段是他在反复排练中，与“导演”反复推敲后决定的。他的那一下“跌倒”，着实令观众们更加身临其境，人们忍不住上前扶起这名学生。“既然是沉浸式体验，就不能让观众看你演戏，而是要让观众一起动起来，一起演、一起体会。”钟毓鼎告诉记者，尽管华政的学生都不是表演科班出身，但他们很愿意用沉浸式体验来弥补表演上的不足，“未来，我们的演出常态化以后，这堂思政课会接受公众的检验，而不是仅仅面向校内师生”。

钟毓鼎参演的这个桥段，是整堂思政课中最具戏剧冲突性的部分。他饰演的聂光墀向校长反映情况后，反被这座教会学校的美籍校长训斥逐退，中国籍教授钱基博、孟宪承等在楼前据理力争，支持学生爱国运动。到6月3日，学生们在斐蔚堂外公开向死难者致哀，再遭校方强行阻挠。由此，500余名学生宣誓与圣约翰大学脱离关系，后来成为华东师大首任校长的孟宪承等17名教授也集体辞职。离校后，师生在社会资助下创办光华大学，确定6月3日为校庆日。上海解放后，斐蔚堂改名“六三楼”。

记者注意到，这堂思政课上，像聂光墀这样一身血衣突然跌倒的“加戏”互动内容还有很多。比如，在1980年华政复校当天，观众会与学生一样，收到一封封华政园的录取通知书。当时，全校要招收400多名新生，然而校舍匮乏问题凸显。校党委慎重决定，将原来的校长办公楼即4号楼让给教师和学生使用，将其他办公楼让给学生住宿。就这样，楼前草坪上搭起5顶帐篷供校长、教师办公使用，从此“帐篷精神”被传为佳话。

导演组成员、学生工作部（处）负责人陈赛金告诉记者，这些戏都有现成的华政红色故事本子，但像这样在校园里进行沉浸式互动演出还是第一次，“学生准备的时间不多，都是一边学习一边准备。它的可复制推广性比较强，因此后续具备变成常态化思政课的潜力”。他说，这样的思政课不仅能让更多“学习者”熟悉历史、重温历史，也能激发“授课者”的爱国爱校情怀。这样的做法，让学生登上“历史”舞台，让辅导员上好思政课，以“身边事”感染“身边人”。

（记者 王烨捷文并摄）

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