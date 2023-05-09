原标题：“我们终将成为你们”

安徽省安庆市第一中学（以下简称“安庆一中”）高二学生谢宇澄至今保存着学校去年“校史宣讲实践团”活动的旗帜。在今年寒假和平时周末假期出门参观打卡时，他总是带着这面旗帜，来到安庆延年乔年读书处、湖北省黄石市博物馆等场所时，他会要求父母为他和旗帜拍一张合影。他说，自己要将安庆一中的校史带到各地，宣传学校的红色精神。

谢宇澄是该校第二届“延乔班”学员，也是学校校史宣讲团团长。去年暑期，他在校史馆等场所宣讲中反复提到“陈延年、陈乔年都曾在年少时赴法勤工俭学，投身革命时也都是风华正茂的青年，这种从小胸怀天下的品质值得学习”。

他的这段经历，进入了安庆一中团委副书记郑圆圆的讲述中。每当给“延乔班”新学员上课时，郑圆圆都会提到一些优秀学生的案例，还有另一个关于“旗帜”的故事让她印象深刻。

去年，第二届“延乔班”学员、2022年度国旗护卫队队长王铭旭在换届结束后，还主动指导新队员。半年来的每周一升旗仪式前，他都会来操场看看有没有需要自己帮忙的地方。

2021年，电视剧《觉醒年代》的热播让陈延年、陈乔年成为众多青少年的“偶像”。兄弟俩的家乡安庆是著名的革命老区。“延乔班”是安庆一中于2021年开设的思政教育特色班级，也是该市将红色资源与思政教育融合的缩影，在青少年心中播撒红色火种、加强信仰教育。

“发现光、跟随光、成为光”

行走在安庆一中校史馆、图书馆、谯楼等育人场所，记者了解到，有着117年办学历史的该校是安徽学生反帝爱国斗争的重要策源地、安徽早期新思想的传播地，也是安徽最早党团组织人才的输送地，涌现出陈延年、陈乔年等15位校友先烈。这些宝贵的红色资源被转化为该校思政教育的素材。

2021年11月，针对当前社会思潮多元，中学生思政教育内容不系统等问题，在团安庆市委指导下，“延乔班”应运而生，其使命在于抓住高中生“三观”形成关键期，将“永为国之栋”确定为信仰教育价值目标，从“政治信仰-革命薪火-家国情怀-社会责任-人生价值”五大维度引导教育实践。

“延乔班”学员为全校选拔出的若干优秀青年学生，注重对全校同学的开放性、激励性和引导性。首届“延乔班”校内课程共设置三大类——延乔烈士精神传承、习近平新时代中国特色社会主义思想学习及学生干部能力培训。授课教师均以小切口，讲透、讲深、讲通大思政。15位校友先烈及全国革命烈士的事迹，也都是“延乔班”的教学素材。

郑圆圆在“地理视角下的中国”课程中，带领同学们从桥梁、高铁、民生工程的视角和数字变化看中国发展的艰辛，从具体案例讲解中国发展所突破的瓶颈。高二3班的谭馨感慨，上完那节课后感到震撼和热血沸腾。

高二1班的黄一可之前对“文化自信”的概念理解有些“囫囵吞枣”，每当在政治书上看到这4个字频繁出现，她会产生好奇探究的想法，“延乔班”的学习给了她答案。

她跟着老师的讲述，伸手触碰上下五千年中华文化的结晶，浸入式体会古人精神寄托的载体——一件件文化瑰宝和作品。“正是对历史的学习，我理解了作为延乔兄弟后辈的我们需要用精神上的丰盈来作为自信的基础。”

近些日子，她常与同学交流如何做到文化传承和文化自信。她觉得，青年学生的文化传承应与时代相结合，要将中华文化中的精华进行延续，文化自信也是爱国教育的基础。

“延乔班”也实现课堂“被动”与课下“主动”的融合。课程结束后，随即启动包括“展示部分”和“心得部分”的结业活动。“展示部分”中，学生分组完成展示汇报、诗词创作、自编歌曲、绘画、演讲和朗诵等。“心得部分”则由学生结合课程写一篇心得感想，对整体学习进行归纳总结。

据悉，“延乔班”对结业活动要求非常严格，师生对展示及心得进行多次打磨，以反馈学生在思想认知、情感认同、参与状态等方面表现。“教育学生，做学问是为了保家卫国，是为了务实创新，是为了中国前途。”郑圆圆说。

在不久前的清明节活动中，该校学生还纷纷创作三行诗缅怀革命先烈，有学生写道：“来时少年身，归去英雄魂，发现光、跟随光、成为光，我们终将成为你们！”

“思政教育更要在广阔社会课堂上讲”

安庆一中副校长舒兴庆长期关注学生思政教育，他认为，“思政教育不仅要在思政课堂上讲，而且要在更广阔的社会课堂上讲。天天埋头学习，是培养不出独立自主人格的。与其灌输理念，不如引导孩子去发现、总结经验。”

“延乔班”连续两年暑期开设学生社会实践团，带领同学们走出校园，走向社区、农村、企业。2022年暑期开展“延乔少年行”“乡村振兴”“中国智造”“志愿服务”“校史宣讲”五大主题实践活动，“延乔班”同学担任各团团长，组织带领同学们开展活动。

去年，学生参加团安庆市委开展的缅怀陈延年烈士活动，恰逢7月，高一、高二学生正在准备期末考试。已毕业的高三学生了解情况后，主动报名参加活动，报名人数超过了规模要求。“当天，孩子们整齐地穿着校服佩戴团徽，让我心生感动。能关注学校、并主动参加思政活动，说明他们内心对学校红色文化、思政教育的认同。”舒兴庆说。

去年，高一的周彤、汪婧两名同学经过问卷调查发现，目前市内中学体育课程内容一般为跳绳、跑步、跳远等与体育考试有关的项目，没有让学生根据自身条件、兴趣自主选择体育项目。此外，部分学校还存在运动场地、体育设施、师资等不足的问题。为此，她们共同撰写了一份提案《关于提高校内体育课程质量的建议》，呼吁各学校要树立新型体育观、打造有趣的体育课堂、进一步完善基础体育设施。

安庆一中党委书记、校长陈文贞了解到这一信息，对同学们的做法给予肯定，认为学生的建议和新课改要求不谋而合。她一方面安排团委及模拟政协指导教师对提案进行完善打磨，递交到市政协有关部门；一方面召开学校教务部门、体育教研组会议，要求大家认真学习贯彻新课改精神，并以这份学生提案为契机，启动学校体育课程改革。

接下来的3个月里，学校认真研制打磨体育课程改革方案，于今年2月最终敲定并实行新的体育课设置方案，包含篮球班、足球班、排球班、羽毛球班和体育舞蹈班等5个体育选项，学生可以根据自身兴趣特长进行选课。

“可以说，这不仅是一次课程改革，也是一次学校治理方式和育人方式的变革。学生是校园的主人，也是未来的主人；通过将学生纳入学校治理体系，实现‘治理育人’，正是现代学校‘立德树人’的题中应有之义。”

小学生争当“独秀少年”

“我是小小播音员，一定要好好学习，做有志气、有骨气、有底气的独秀少年”“吾辈当自强，要让延乔兄弟的精神薪火相传”……4月5日，在老师们的带领下，安庆市怀宁县独秀小学少先队员前往怀安河公园陈延年、陈乔年的雕像前，开启跨越时空的缅怀活动。队员依次将自己手中写给陈延年、陈乔年的信投递到“时空信箱”中，信寄托哀思，也立下报国之志。

每学期，该校都会常态化举行以“弘延乔精神 做独秀少年”为主题的开学典礼和红色教育系列活动。

怀宁县是陈延年、陈乔年以及他们的父亲陈独秀的故乡。20年前，怀宁县城迁址后，把新城区办学规模最大的小学命名为“独秀小学”。近年来，思政工作者一直思考如何打造贴近小学生实际的思政教育，进而让家乡红色文化融入3153名在校学生的生活和学习中。

“孩子们容易接受身边的思政教育素材。”独秀小学校长刘兵长期从事基础教育工作，在他看来，在怀宁这片红色热土上，延乔兄弟对学生而言无疑是亲切的，他们的故事是无形的、本土化的教育资源。因此，延乔烈士的精神学习是独秀小学思政课的主线。

该校教师注意到，平时，孩子们可能没有时间看完一整部电视剧，但每次将延乔兄弟牺牲的那段画面放映时，孩子们的眼神里总是充满感动和尊敬。“因此，我们从讲有感染力的故事做起，让学生知道为什么要学习、进步，让他们从入学起，就有自豪感、使命感。”刘兵说。

由于延乔兄弟牺牲时都非常年轻，学校搜集到的资料有限，这成为编写教材故事的难题。

2021年，在怀宁县委党史学习教育办公室指导和联系下，学校收集大量延乔小时候的成长和家风家训故事，精心编写《延年乔年：前仆后继的共产党人》校本教材，并利用中、高年级思政课向孩子们讲解。这些故事也进入了该校红领巾宣讲团的必讲内容。

有了教材，还要从活动载体上下功夫。“孩子们天性好动、喜欢探索分享。我们挖掘地方红色元素，针对性设计红色啦啦操、绘制家乡红色地图、打卡红色地标等活动。”该校青年教师王静介绍。

为了最大限度让红色文化浸润和抵达孩子们的内心，学校在爱心园精心设计文化雕像，在乡园前方建立“延乔”红色教育基地。独秀楼、稼先楼、振宁楼等建筑均以红色人物命名。午间、晚间放学的时间段，《五星红旗》等红色曲目会在校园响起。每周各班级开展的“延乔故事会”也深受孩子们喜爱，除了家乡的烈士，孩子们会将熟悉的王二小、刘胡兰等红色人物故事进行分享。

思政教育潜移默化影响学生的行为和品格，教师们注意到可喜的变化——越来越多学生关心校园中的一草一木，产生以校为家的荣誉感。

刘兵曾无意间透过办公室窗户观察到这样一幕：6年级冯旭尧路过学校手抄报作品展时，发现一张作品被风吹落，他立马弯腰捡起将画报粘在展板上，但随后画报又被吹落，他赶忙跑回自己教室找来一瓶胶水，将画报重新固定在宣传栏上。

在第二周的升旗仪式上，刘兵在全校公开表扬了冯旭尧的“举手之劳”，那一瞬间，操场上掌声雷动。

2021年以来，团怀宁县委联合独秀小学创新性开展“学延年乔年 做独秀少年”主题教育活动，创建“延乔”红色示范中队、红色文化小队，每周大队委根据每日常规打分，宣传栏公示打分情况，升旗仪式中给前三名的班级依次颁发“独秀中队”“延年中队”“乔年中队”流动红旗。

“我们在全县范围内打造红色精品项目，以青少年喜闻乐见的方式开展系列红色研学，将怀宁乃至安庆的红色基因、红色文化传承下去，增强少先队员光荣感和组织归属感。”团怀宁县委书记安奕说，思政教育活动一方面让学生理解和传承烈士的精神，另一方面鼓励孩子争先争优。

4年级学生郭姝含曾经非常内向，在课间聆听了学校“独秀之声”广播站的“红色之旅”“童心向党”“强国有我”等专栏故事后，她被革命先烈身上爱国、求真、自立、奋进的精神品质所感染。她主动找到大队辅导员钱丹丹：“我们是独秀少年！我想当播音员！”

目前，郭姝含还主动担任学校红领巾小解说员，并带动同学们参加读书和故事分享活动。

近年来，安庆注重将延乔烈士精神融入校园教育，让青年一代学习革命先烈的伟大精神。未来该市还将打造集纪念、教育、游览功能于一体的市民活动场所、青少年思想教育阵地——延乔青年广场，进一步传播红色文化。

（记者 王海涵 王磊）

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