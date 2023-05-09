盖逸馨

原标题：思政课数字化建设应坚守育人为本、技术为用

【专家视点】

数字技术正以新理念、新业态、新模式全面融入人类经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域和全过程，给人类生产生活带来广泛而深刻的影响。党的二十大报告提出：“推进教育数字化”。在教育数字化转型视域下，数字化技术为思想政治教育高质量发展提供了新机遇，但也存在部分教师片面追求多样化教学形式，未能将数字化优势与教学内容深度融合、忽视教学实践过程中的理论指导与情感沟通等短板。以数字技术赋能思政教育变革，需要在牢牢把握思想政治理论课的思想性和理论性的前提下，充分开发利用数字化教学资源，活用虚拟现实技术拓宽教学场域，多向交互构建大思政育人新格局，以此确保思想政治理论课既鲜活又“解渴”。

坚持严肃性与生动性相统一，建设数字化资源库丰富教学资源

思想政治理论课肩负着培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的重要责任。思政课离不开讲道理，不能为调动学生积极性而走向娱乐化，也不能为丰富课堂形式载体而走向空洞化。以数字技术赋能思政教育变革，要坚持严肃性与生动性相统一，在充分开发、利用优质数字化教学资源上下功夫。

一是要建设精品课程库。要坚持以学生为主体，以学生需求为导向，以实际应用为前提，分阶段构建精彩教案、精彩课件、精彩课程资源库，有效实现优质教学资源共享。推动教学内容前沿性与时代性相结合、教学形式先进性与互动性相统一、教学成果方向性与特色性相协调。

二是要丰富学习资料库。要开发运用“微载体”，构建体量小、内容全、更新快的思想政治教育学习资料库。将思想政治理论课从课堂延伸到课下，精编易复习可回忆的教学资料，巩固学生课堂学习成果，增强“回头看”意识。强化思想政治教育分众化发展，运用大数据技术，有针对性地为不同学生群体推送定制内容，润物无声地影响学生思想。

三是要汇编教学理论库。在教学过程中，还要深入研究学习新教学方法，通过教学实践探索高效教学模式，及时将教学经验有效凝练为教学理论，扎实积累可供推广的思想政治理论课教学改革经验。

坚持理论性与实践性相统一，活用虚拟现实技术拓宽教学场域

以数字技术赋能思政教育变革，要坚持理论性与实践性相统一，活用虚拟现实技术拓宽教学场域，构建智联化思想政治教育场景。也要认识到，数字化技术只是教学辅助手段，在这个过程中，还要着力重构教学模式，更注重合作探究式教学，增强与学生的情感交流，引导学生在实践中体悟理论深度与情感温度。

一是运用VR、全景技术开展沉浸式体验项目。坚持高校统筹主导、教师正确引导、学生积极参与，充分发挥思想政治理论课教师作用，以“引导式”和“体验式”教学为主，以数字化技术为支撑，在教学过程中引入红色资源，利用全景技术重构红色场景，带领学生从历史的见证者转变为亲历者。

二是构建仿真虚拟课堂，云端开展专题培训。仿真虚拟课堂可以突破时空限制，拓宽信息和资源渠道，以此为载体举办论坛、沙龙、讲座等活动能拉近学生与知名学者和行业领军人物的距离，在“面对面”交流中分享学习经历和科研历程，强化情感交流，进一步增强思想政治理论课的亲和力、吸引力、感染力。

三是搭建虚拟实践平台，广泛开展实训活动。坚持学校与社会同向，专业与行业对接，综合运用数字化手段搭建多样化虚拟实践平台，突破线下实习地域限制，塑造创新性实践课堂。学生充分结合兴趣点有选择地开展实践活动，打造“行走”的实践课堂，在思想政治教育理论与实践中增强学生政治认同、思想认同、理论认同与情感认同。

坚持渗透性与创新性相统一，多向交互构建大思政育人新格局

传统思想政治理论课教学内容和时间有限，开展思想政治教育场域与群体较为固定。基于数字化技术开发的多向交互方式具备较强时效性和便捷性，为实现学校教育、家庭教育、同辈教育互通互联提供了可能，有利于进一步巩固思想政治教育成效。

一要营造清朗网络校园环境。高校应主动占领网络思想政治教育高地，完善学校官网、微信公众号等平台教育内容，充分运用平台交互功能，在互动交流中开展思想政治教育。教育内容要在坚持思想政治教育严肃性的基础上，精准把握学生需求，以传播社会主流文化思想为主，紧跟热点话题，引导学生正确看待时事热点。同时加强平台互动，丰富教育内容表达方式，优化学生参与感与体验感，以情感沟通促进思想交流。

二要构建家校互动信息平台。基于数字化技术交互功能，可构建家校互动信息平台，创新“学校-家庭联动”思想政治教育新模式，实现学校家庭协同育人。综合家庭教育渗透性与学校教育导向性优势，了解学生居家思想动态，科学指导家长积极开展思想引导工作，促进学生思想道德水平和综合素质提升。

三要打造同辈社群交互空间。以同辈群体为切入点，搭建同辈社群交互空间，满足学生表达意愿，及时干预不当言论，引导同辈积极健康交流，塑造正能量意见领袖，引领朋辈舆论正向发展。

（作者：盖逸馨，系中国矿业大学〔北京〕马克思主义学院副院长、教授）

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