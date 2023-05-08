人民网北京5月8日电 日前，“大中小学思政课一体化建设”（后备）教师能力提升计划专题实践总结会暨清华大学马克思主义学院研究生社会实践大兴区基地签约仪式在北京市大兴区第一中学举行。

活动当天，清华大学和北京市大兴区政府签署建立清华大学马克思主义学院研究生社会实践基地协议书。未来，双方将在人才培养、理论研究、科研探索等方面深入合作。北京市大兴区还将打造百堂思政“金课”、展示百个精品案例、培养百名思政课“种子教师”，推出一批思政课教育示范校、建设一批思政课实践教学基地、打造一批“大思政课”品牌活动、展示一批具有大兴地域特色的思政教育成果，以高品质思政课促进育人目标的实现。

清华大学党委副书记向波涛指出，本次专题实践是清华大学和北京大兴在推进大中小学思政课一体化建设和人才培养方面的有益探索，希望双方能以基地正式揭牌为契机，进一步推进探索大中小学思想政治教育一体联动的有效机制，引导更多研究生投身一体化建设的实践中。

清华大学马克思主义学院院长朱安东提出，希望以本次专题实践活动以及清华大学马克思主义学院研究生社会实践基地的建立为契机，深化双方在思政课教育教学、理论宣讲、马克思主义理论专业人才培养等方面的交流合作。

“大兴区政府与清华大学签署建立清华大学马克思主义学院研究生社会实践基地，为‘新大兴·新国门’教育的快速发展注入了强大动力。”对于进一步推进思政一体化建设，北京市大兴区委副书记、区长刘学亮提出了三点要求：一是要以“主题大讲堂”扬理论兴学之风；二是要以“校社大融合”振理论树人之气；三是要以“机制大巩固”强理论育才之基。

据了解，近年来北京市大兴区思政课教师队伍素质不断提升，党员教师占比、市级以上优秀课、优秀案例等获奖逐年提高，多项思政教育课题市级以上立项。2022年，大兴区教育两委与北京市学校德育研究会共建共享，率先开展北京市党团队工作一体化育人实践研究示范区建设，逐渐探索形成“1+8+N”大兴经验，打通队员、团员、党员一体化培养全链条。

此外，今年3月至4月，来自清华大学马克思主义学院不同研究方向的硕博研究生分两批深入大兴一中等6所中学担任教学骨干助理，开展专题实践，累计工作200多个工作日，完成主题授课、主题宣讲20多次，助力推进大中小学思政课一体化建设。（李依环、实习生余睿婕）

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