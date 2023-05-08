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江西省莲花县——

为农村娃传递阅读之美

本报记者  郑少忠
2023年05月08日08:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　“‘妈妈’快点走，国学课就要开始了。”江西省萍乡市莲花县路口镇汤坊村的刘佳轩小朋友一边跑，一边催着“妈妈”。

　　每到周六下午，村里的孩子就会像刘佳轩一样，在“童伴妈妈”王燕的带领下来到村里的国学馆。馆内，孩子们端坐在桌前，用稚嫩的声音，认真诵读经典国学篇目。

　　“君子曰：学不可以已。青，取之于蓝，而青于蓝；冰，水为之，而寒于水……”近期，一堂公益国学课在国学馆开课，孩子们早早地就在馆内等待。课堂上，莲花中学副校长黄梅玉老师逐字逐句地讲解《劝学》等精选篇章，并结合自身学习、工作经历，给孩子们讲授学习的重要性，特别是学习的态度、方法等。一段段声情并茂的诵读，一个个生动妙趣的故事，一个个发人深省的道理，孩子们在轻松愉悦的氛围中感受国学的魅力，接受中华优秀传统文化的熏陶。

　　汤坊村党支部书记谭鹏介绍，以前村里文化活动少，如今有了“童伴妈妈”的陪伴，有了国学教育，孩子们的假期生活更丰富，引导孩子们积极向上，也给孩子们传授国学精粹，浸润美好心灵。

　　为提高孩子阅读兴趣，培养良好习惯，更好促进儿童健康成长，莲花县整合各类阵地、资源，推动“童心港湾”“新时代文明实践（所）站”“红领巾民政营地”等项目建设，常态化服务农村儿童。

　　在莲花县高滩村的王家祠堂，王燕每周都会给孩子们讲红色故事，和孩子们一起玩益智游戏……慢慢地，祠堂就成为孩子们愿意来、喜欢来的热门“打卡地”。

　　在莲花县神泉乡神泉村，老人幸福之家、儿童快乐之家、就业帮扶车间建在了一起，其乐融融；在坊楼镇田垅村，“童伴妈妈”队伍让村里的农家书屋焕发了新活力；闪石乡闪石村的“童伴妈妈”带着孩子们在“六舍里”理学广场尽情地享受阅读的快乐；良坊镇梅洲村的孩子们在“童伴妈妈”“银龄先锋队”的陪伴下，享受成长的快乐……

　　近年来，莲花县充分利用礼堂、祠堂、广场、农家书屋以及红色场馆等，积极引导党员干部、教师、志愿者加入“童伴妈妈”队伍，为农村儿童提供了优质的文化服务，引导孩子们爱上阅读，不断丰富农村儿童的课余生活。截至目前，全县13个乡镇全部建立了“童心港湾”等新时代文明实践场所，组建13个“童伴妈妈”团队，带领孩子们一起挥笔创作、做游戏、举办成长礼等，让孩子们在“童心港湾”里也能感受到家的温暖。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月08日 12 版）

(责编：郝孟佳、李依环)

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