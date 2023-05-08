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一所跨界融合的职业学院

2023年05月08日08:52 | 来源：光明日报
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原标题：一所跨界融合的职业学院

　　 日前落幕的2023年江苏省职业院校技能大赛传来喜讯，苏州工业园区服务外包职业学院（以下简称“服务外包学院”）在网络系统管理、信息安全管理与评估等赛项上斩获一等奖6项、二等奖8项、三等奖8项，所获奖项在江苏省同类高职院校中名列前茅。

　　 丰硕的成果离不开学校多年来在职业教育领域的深耕和探索。“教育必须跟着时代走，跟着产业走。随着数字经济时代的到来，高职院校应该顺应时代，以‘跨界融合’思路进行教育改革。”该校党委书记、校长严世清表示。

　　 “跨界融合”，“融”在专业。将信息技术、生物技术和传统专业与新兴产业结合，会碰撞出怎样的火花？在服务外包学院，金融科技、数字艺术、智能管理、生物科技等融合专业紧跟行业发展前沿，累计培养培训出数万名技术技能人才。

　　 “打破传统学院之间的界限，让不同领域的知识融合，让不同专业的老师跨界，我们旨在培养出高综合素养、强适应能力、能进行终身学习和自我提升的产业工人。”该校副校长冯瑞说，根据产业对应的岗位群技能需求，学院每年都要滚动修改人才培养方案，按企业标准修订课程标准。

　　 自2016年起，服务外包学院便开始着力构建“分层多元，跨界互选”的个性化课程体系，实施弹性学分制。该校教务处处长张杨介绍，学校鼓励学生在完成公共基础课、专业课学分基础上，跨学院、跨专业选课，每个学生毕业前需完成6个文理艺互选的“跨界”学分。

　　 “学校不仅鼓励学生跨界选课、融合发展，而且鼓励在职教师修习第二学位、进修第二专业。”该校教师发展中心副主任蔡炳育介绍，学校实施“双硕士培养工程”“博士培养工程”、建立教师企业工作站……在政策鼓励下，教师积极“跨界”，全面提升和开发产业所需的技术技能。截至目前，服务外包学院教师硕博比例达97%，累计有161名教师开设了196门跨专业课程。

　　 为了帮助学生更好地适应工作岗位，服务外包学院推出了“双师项目工作室”，企业带着真实的项目来到课堂，“企业导师”和“校内导师”共同带领学生，以工作室的形式来完成项目。该校“品牌视觉工作室”的校内导师秦瑶认为，这一模式既能让学生提前感受职场，又能让企业更早地发现“好苗子”，同时倒逼教师不断学习新知识，提升自身能力，实现了校、企、生三方共赢。

　　 “专业跟着产业跑”，据了解，该校毕业生约有七成留在苏州及苏州工业园区工作，有些甚至成为部分知名公司成立以来招收的第一批专科生。学校的人才培养模式在市场上得到了成功检验，也为地方经济发展提供了源源不断的人才支撑。

　　 （记者 苏雁 通讯员 姬尊雨 倪卓琳）

(责编：郝孟佳、李依环)

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