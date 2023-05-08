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教育部会同有关部门抢抓求职关键期——

千方百计助高校毕业生就业

本报记者  黄  超
2023年05月08日05:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　高校毕业生就业工作事关高质量发展、民生福祉和社会稳定。今年春季开学以来，教育部会同有关部门推动加快升学考录、教师招聘、公务员事业单位招录等政策性岗位招录时间安排，抢抓毕业生求职关键期，为毕业生求职就业争取更多时间。同时，各地各高校开展“春季促就业攻坚行动”，挖潜开拓更多市场化岗位，做实做细就业指导服务，全力促进2023届高校毕业生高质量充分就业。

　　扩大就业渠道和岗位供给

　　促就业、稳就业，开拓岗位是前提。各地各高校深入开展“访企拓岗促就业”行动，高校领导班子主动走进园区、走进行业、走进企业，与相关单位建立就业合作渠道，汇聚市场化社会化岗位资源，努力为毕业生挖掘更多优质和精准的就业信息。截至5月3日，“访企拓岗促就业”行动参与高校2415所，走访用人单位17.1万家，新开拓就业岗位253.1万个。

　　四川省教育厅组织省内60所高校的代表赴重庆联合访企拓岗，围绕人才培养、供需对接、实习实践基地建设、日常联系互访等签署了系列合作协议。江苏省教育厅组织省内56所高职院校和21所江苏联合职业技术学院所属分院集中开展访企拓岗，近百家用人单位参加对接活动，集中提供岗位需求3000余个。新疆维吾尔自治区教育厅组织新疆大学、新疆农业大学、新疆财经大学等10所高校负责人赴乌鲁木齐市经开区开展“访企拓岗”专项行动，搭建政校企交流合作平台，进一步挖掘就业岗位。

　　促进供需双方精准对接

　　用好校园招聘主渠道，各地各高校抓住求职招聘关键期，开展“万企进校园”招聘活动，创造条件主动邀请用人单位进校招聘，为毕业生求职和用人单位招聘提供便利。截至目前，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团已组织开展线下大型招聘活动，累计举办12.5万场，参会企业145万余家，提供岗位信息3511万余条。

　　4月28日，由全国工商联、教育部、人力资源和社会保障部主办的“百城万企”民企高校携手促就业行动在北京联合大学启动，通过在100个以上高校集中的城市，开展校企供需对接会和人才招聘双选会等一系列活动，引导更多高校毕业生到民营企业就业。

　　各地各高校招聘活动密集举行。4月15日，石家庄铁道大学举办“春季促就业攻坚行动暨2023届毕业生春季校园招聘会”，324家企业提供涉及新能源、交通运输、机械制造等领域9000多个岗位。4月20日，云南省2023届理工类高校毕业生专场招聘会在昆明理工大学举行，来自四川、重庆、广东等20余个省份的432家企事业单位参会，为毕业生提供岗位1.5万余个。4月22日至23日，黑龙江省教育厅会同相关部门在哈尔滨师范大学、东北农业大学举办“振兴龙江  邀你同行”2023年度“市委书记进校园”引才活动，共有220家企事业单位提供岗位1.7万个，参会毕业生近2万人。

　　做好重点群体就业帮扶

　　脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭的毕业生求职意愿强，但部分毕业生存在求职信心和技能不足、求职经济压力大等困难。教育部、财政部从2021年起实施“中央专项彩票公益金宏志助航计划”，通过建在高校的135家培训基地，面向重点毕业生群体提供有针对性的指导培训，帮助毕业生补齐能力短板、顺利求职、尽快尽早就业。今年预计完成线下培训10.5万人，线上培训50万人。

　　聚焦学生实际困难，各地各高校细化帮扶举措，采取多样化、个性化、有针对性的就业服务方案。扬州大学开展“结对一位良师”活动，为重点群体毕业生安排“一对一”专属就业指导教师，主动做好规划咨询、技能辅导等服务。浙江师范大学开展“企业直通车”等活动，为重点群体毕业生提供至少1次能力提升培训、3次“面对面”咨询服务，并推荐3个适合的岗位。北京化工大学、中南大学、西藏大学等建立校院两级帮扶台账，掌握重点群体毕业生的基本情况、就业意向及求职难点，开展精准帮扶。

　　当前，距毕业离校还有一段时间，为持续促进高校毕业生就业，教育部将在5月举办2023届高校毕业生就业促进周活动，开展“百日冲刺”系列活动，在已有工作基础上，更大力度拓展岗位渠道，优化指导服务，精心护航毕业生求职之路。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月08日 13 版）
(责编：卫嘉、白宇)

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