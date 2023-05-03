天津海河上的“天津之眼”。

李 鹰摄（人民视觉）

本报天津电 （记者李家鼎）日前，天津市出台《科教兴市人才强市行动方案》，包括发展目标、主要任务和保障措施三部分内容，明确了10个方面33项工作任务，并细化分解为2023年重点工作114项和今后五年重点工作124项。

为全面贯彻落实党的二十大精神，天津市委市政府于今年初聚焦事关长远发展的重点领域，提出实施“十项行动”，“科教兴市人才强市”是其中一项。天津市委常委、市委教育工委书记王旭介绍，行动方案着力解决人才引领驱动不足、人才自主培养质量不高、科技创新能力不强和体制机制融合贯通不畅等四大问题，聚焦“四个面向”，以服务天津市高质量发展为主线，对教育、科技、人才一体化思考、一体化设计、一体化实施，发挥政策、资金、项目、人才的集成效应，推出了一批含金量高的创新政策，制定了一系列产教融合、科教融汇的创新举措，全力打通“教育、科技、人才、产业”一体推进通道，以教育强、人才强、科技强推动产业强、经济强、竞争力强。

在人才引领驱动方面，行动方案结合天津市重点产业、学科、平台的需求，设计了“智汇津门”计划，提出了人才队伍建设的目标要求和实现路径。提出实施领军人才引进和杰出人才培养两个专项，创建顶尖科学家工作室，培养选拔卓越工程师和高技能人才，聚焦天津市12条重点产业链，按照“一产业链一培养计划”的思路，培养选拔一大批符合产业发展需求的技术技能人才。

在人才自主培养方面，行动方案提出深化人才培养供给侧结构性改革，梳理形成人才培养清单，动态调整学科专业设置和人才培养规模，推进学科链产业链一体发展，推动技术技能人才培养与产业深度融合，培育新型产教融合促进模式，以教促产、以产助教，提升学科专业、人才供给与天津市产业需求的匹配度。

在科技创新能力方面，行动方案提出增强科创园区创新策源能力，突出功能性服务性，高标准建设天开高教科创园，探索“学科+人才+产业”创新发展模式，组织高校优化资源配置，开放科研设施，校企协同攻关、联合培养，鼓励高校科研人员在园区孵化科技型企业，高校产出的重大科研成果优先在园区转化，实现大学与城市相互滋养、相互赋能。

在体制机制贯通融合方面，行动方案从京津冀协同创新、体制机制改革和优化创新生态三个方面用力，强化教育科技人才政策、机制的整体性、连贯性、互补性。深化科教人才体制机制改革，实施人才项目举荐制度，下放职称评审权，支持优秀干部、人才到产业园区和高校院所双向挂职交流。

(责编：郝孟佳、孙竞)