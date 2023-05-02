四月的湖北十堰，春光烂漫，农忙当时。

农机司机周师傅开着旋耕机犁地，一犁过去，撕开旧土，再一犁回来，新土翻出。他的身旁，一群来自汉江师范学院的学生，齐刷刷站在田埂上，边观摩边比划。“我也要试试。”一个高个子男生听完周师傅的讲解和示范，跃跃欲试。

“周师傅真了不起，这么笨重的机器在他手里怎么那么灵巧？一会儿工夫就翻好一大片地，我怎么就做不到呢？”一个男生尝试开动机器翻土，不一会儿就累得满头大汗，机器也不听使唤。

“五一”劳动节前夕，汉江师范学院学生来到学校位于十堰市茅箭区的劳动教育综合实践基地，学习和体验犁地、蒙地膜、种辣椒苗。

“农民不怕苦、不怕累，值得我们学习”“人世间的一切美好，都是靠诚实劳动换来的。唯有勤恳劳动，才能实现梦想、成就人生”……劳动结束后，师生们围坐在田头，你一言我一语，畅谈思考体会。

“不惰者，众善之师也。”一堂劳动教育课，汉江师范学院已经坚持27年。从1997年学校将劳动育人纳入教学计划，到2010年列入学生德育素质测评，再到2018年融入本科教育人才培养方案，学校已有6.9万余名学生先后接受劳动教育，累计表彰先进班集体320余个、劳动标兵2800余名。

今年73岁的赵维云，是汉江师范学院一名退休教师。1997年，学校将劳动育人列入教学计划，赵维云作为学工处一名工作人员，是学校劳动课的第一任“大总管”。

此后，赵维云见证了学校劳动课从无到有、从有到优的全过程。用他的话说，劳动课就是他精心哺育的一个孩子，努力10多年，退休前看到“他”茁壮成长，非常欣慰。

早已成为浙江省永嘉县一所学校教师的谷叶青，是汉江师范学院2013届毕业生。她回忆说，一周的劳动结束后，自己的皮肤晒得黑黢黢的，手脚却灵活许多。扫帚、推车这些平时很少使用的劳动用具，都能用得顺手。在一扫帚接一扫帚的清扫里，在捡拾一个个烟头、一团团纸屑的劳动中，她更加明白保洁的不易与可贵。

参加工作后，谷叶青主动请缨承担起学校劳动与技术课，教导学生学习劳动理论知识、参加力所能及的劳动锻炼。“劳动最伟大，劳动者无比光荣。”她说，新时代对学生劳动教育提出了更高要求，作为教育工作者，要继续发挥引领教导作用，让劳动育人取得实效，激励学生用务实劳动、努力奋斗成就未来。

在2021年9月编印的《汉江师范学院人才培养方案》中，学校将劳动教育明确写入第二课堂内容。其中，理论教学6学时，实践教学34学时。学生必须按要求完成至少一周40个学时的劳动教育，成绩合格才能获得1个学分。累计旷课1天以上（包括）的，劳动教育课成绩评定为不合格。

“我们年轻人要继承发扬优秀文化传统，在劳动中创造价值、实现自我。”汉江师范学院环境工程专业大二学生谢多夫，一边听师傅讲授黄酒酿制工艺，一边在笔记本上写下感悟。

2022年11月18日，谢多夫跟着学校劳动课带队老师，来到楚文化发源地之一、享有“黄酒之乡”的湖北省房县，重温《诗经》、观摩黄酒酿制、学习种植茶树，在山水田园间上了一堂有意义的劳动教育课。

谢多夫说，这次深入田园，在劳动中了解农耕文化、诗经文化、中医药文化，认识了劳动工具、学习了操作技能，体会到了劳动的艰辛和伟大。

目前，汉江师范学院已成立劳动教育课管理实施委员会，设立劳动教育课专职教师、指导教师，在全校40余岗点设置岗位，安排劳动课学生参与保卫值守、清扫保洁、行政助理等工作。此外，学校还在校外建有茅箭区劳动教育综合实践基地、花田酒溪劳动教育综合实践基地。

在汉江师范学院，劳动教育不仅仅止于学校。为做好学生离校返家后的劳动教育，促进家校育人，学校引导开展学生返家劳动实践活动。在《汉江师范学院2022—2023年寒假学生返家劳动实践方案》中，劳动实践内容就包括生活劳动篇、生产劳动篇、服务型劳动篇。

二十余年来，汉江师范学院持续探索劳动实践教育，开设劳动理论教学，把准劳动教育价值取向，引导学生树立正确的劳动观，崇尚劳动、尊重劳动，增强对劳动人民的感情，报效国家，奉献社会；遵循教育规律，在校内外开设实践教学，通过沉浸式感知农田劳作、传统手工、技能实操等，强化实践体验，让学生亲历劳动过程，促进学生的“知行合一”。

汉江师范学院党委副书记、校长肖德说，今后，学校要进一步加强劳动教育课的改革创新，优化课程形式，回归劳动教育本质，培养学生终身劳动的正确观念，充分发挥劳动课的育人功能，实现五育并举全面提升育人质量。

（记者 张 锐 夏 静 严德勇 通讯员 程 晓）

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