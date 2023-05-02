翁冬冬

将来，“数字人”不仅可以在博物馆里为观众提供细致生动的讲解，还可以像真人演员一般演绎动人的戏剧影视作品，为舞台和银幕带来更多新的可能。

在大学实验室里，一位“京剧大师”正在进行一场特殊的表演。这不是真人，而是一个由3D影视级计算机动画技术、人工智能多模态交互技术以及3D引擎实时渲染技术打造出来的“数字梅兰芳”。近几年来，“数字人”技术在文化艺术领域陆续投入应用，正在打开一片艺术新天地。

“数字人”是指以人形外貌呈现并与人交互的，集计算机图形学、计算机视觉、智能语音、自然语言处理等技术于一体的计算机应用，能够帮助提高内容制作效率、丰富用户体验。“数字人”技术不仅可以模拟真实人类的形象和行为，还可以创造出有个性的虚拟角色，为各种应用场景提供更加自然的互动和沉浸体验。

近年来，“数字人”技术迎来新的飞跃，“数字人”能够自动生成和优化外观、表情、语音、动作等，大大降低了制作成本和创作难度。例如，使用专用软件开发工具包，创作者能够在几分钟内创建出高质量的“数字人”。此外，利用人工智能、云计算、5G、虚拟现实等技术，“数字人”技术可以实现更高效的传输和交互。

“数字人”技术提供了新的表现形式、创作手段和传播途径，正在文化艺术领域产生深刻影响。以“数字梅兰芳”为例，团队采用真实人物雕刻结合激光扫描的方式，得到了人物数字模型。在此基础上，采用3D数据与4D数据结合的方式完成动态表情的构建与迁移，使“数字人”表情更加自然。为使“数字人”的肌肤更加逼真，团队采用了光度测量方法计算获取高精度的人脸皮肤纹理数据。此外，团队还使用支持物理解算的毛发系统，实现了高精度的细节重现，使得“数字人”在视觉上更加真实。“数字梅兰芳”的研制过程中遇到许多困难和挑战，团队成员不断尝试新的方法，边探索边总结，逐渐形成了独特的技术路线，最终克服了一个个技术难关，成功实现预定目标。

除了数字技术的探索和研发，“数字梅兰芳”的制作过程本身也是一个深入了解京剧文化、感受古老艺术魅力的过程。创作团队学习京剧的动作、念白、服饰等方面知识，研究梅兰芳生平、轶事和典故，探究京剧艺术的艺术语言、美学特征和内涵精髓，并将这些理解融入“数字人”的制作，让人物更加符合京剧艺术的表现形式和审美要求。“数字梅兰芳”的成功制作为数字艺术提供了新的思路和技术基础，将来，“数字人”不仅可以在博物馆里为观众提供细致生动的讲解，还可以像真人演员一般演绎动人的戏剧影视作品，为舞台和银幕带来更多新的可能。

未来，“数字梅兰芳”将不断进行模型实时化升级并在多个场景应用落地，实现真正意义上的可实时交互的“京剧数字人”。这一项目不仅为“数字人”技术提供了新的应用范例，也为京剧艺术的传承创新提供了新途径。艺术家们可以轻松地与其他领域专家展开合作，共同探讨和实践新的艺术形式和表现手法，丰富艺术内涵。同时，观众可以与虚拟角色充分互动，参与艺术作品创作过程，更好地沉浸于作品营造的情境中，提升审美体验。“数字人”正在走进我们的日常生活，成为连接数字世界和现实世界的载体，为我们的文化生活带来全新内容形式和广阔想象空间。

（作者为北京理工大学研究员）

《 人民日报 》（ 2023年05月02日 08 版）

(责编：孙竞、熊旭)