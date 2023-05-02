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清华大学举办2020-2022届毕业生学位补授仪式

2023年05月02日13:58 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月2日电 在清华大学112周年校庆之际，4月29日下午，一群特殊的毕业生回到学校，参加2020-2022届毕业生学位补授仪式，包括本科生与研究生在内的近3000人到场参与。

学位补授仪式现场。清华大学供图

“西山苍苍，东海茫茫，吾校庄严，巍然中央……”在校歌旋律中，学位授予仪式正式开始。校领导为毕业生授予学位，并与每一位毕业生合影留念。

2020年，受新冠疫情影响，清华毕业典礼采用“云毕业典礼”形式，不安排学位授予环节。学校承诺，毕业生可选择在今后任何一年返校参加一次学位授予仪式。

毕业生们在一起合影。清华大学供图

“收到学校要举行补授仪式的消息后，我非常开心，觉得一切等待都是值得的。”清华大学环境学院2014级博士生刘彦廷表示，当年很遗憾，没有参加人生中最后一次毕业典礼，不过非常理解和尊重学校的决定。此次，刘彦廷特意带父母从长沙赶来，请父母一起见证毕业仪式。

“清华的毕业典礼是我一直期待的”，人文学院中文系2016级硕士生、俄罗斯籍校友罗维卫认为，在经历四年磨练、写论文的“痛苦”后，毕业典礼是一个享受成果、放松自己的过程。“因为特殊情况，最后没能跟自己的硕士生涯好好告别，心里始终有一种很强的未完成感，感谢学校为我们圆梦。在清华，我遇到了对我帮助极大的师长，也交到了很多朋友。毕业后，大家始终保持联系，但却很少有机会见面，很开心能在授予仪式上再次见到他们。”

告别，是最美好的旅程。在亲友见证之下，一场庄重的学位授予仪式为毕业生们美好的学生时代补上圆满句点。（孙竞、实习生余睿婕）

毕业生向看台挥手。清华大学供图

(责编：郝孟佳、熊旭)

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