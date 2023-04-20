本报北京电 （记者周姝芸）日前，ETS（美国教育考试服务中心）在北京宣布托福考试的多项改革措施，此次调整包括缩短考试时长和增加下午场考位等。

自2023年7月26日起，托福考试的时长将由3小时缩短至2小时以内。具体调整包括：精简考试流程说明与操作导引；取消现有独立写作试题，替换为更为简练的全新写作题型“学术讨论写作”；缩短阅读部分时长；取消所有不计分的加试题等。

对于已经报名托福考试的考生，在2023年4月13日至4月30日期间可以进行一次免费转考。

此外，托福考试的免费模考题和练习题合集已完成更新，考生可通过托福考试官方网站获取备考资源。对于招生院校和托福成绩使用者来说，调整后的托福考试分数标准保持一致，因此对托福考试成绩的要求可以保持不变。

ETS总裁兼首席执行官阿米特·塞瓦克表示，调整后的托福考试可以帮助考生更好地展示他们的语言沟通能力，从而更好服务使用托福考试成绩的院校机构。在未来的考试发展中，越来越多的院校和用人单位希望能考察申请人的沟通能力、团队合作能力等重要软技能，因此会出现更多测评产品以评估这些能力，考生在获得分数的同时也会获得对能力的评价与反馈。ETS将对测评产品不断创新，满足高校和用人单位全面评估申请人能力的需求。

(责编：孙竞、熊旭)