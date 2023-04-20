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开幕倒计时100天

成都大运会各项筹备工作有序推进

2023年04月20日08:58 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　成都大运会开幕式举办场地东安湖体育公园主体育场。
　　新华社记者 沈伯韩摄

　　4月19日是成都大运会开幕倒计时100天，国务院新闻办公室举行新闻发布会，相关人士介绍成都大运会筹备工作，表示各项工作有序推进，精彩值得期待。

　　国家体育总局副局长周进强在发布会上表示，成都大运会参赛团体的规模报名正在顺利进行中。教育部和体育总局已共同选派出1077名国内技术官员，他们将与国际技术官员共同完成竞赛执裁、组织管理等工作。此外，赛时指挥调度中心已于3月3日开始试运行，今年6月上旬将开展全流程、全要素演练，继续优化赛时组织运行和服务保障水平。兴奋剂检查方面，目前已完成对成都大运会兴奋剂检查站的三轮验收，均满足要求。

　　在场馆方面，四川省副省长郑备表示：“大运会49个场馆（新建13处，改造36处）已于2021年投入使用，今年我们再次对所有场馆进行测试验收，全部符合国际赛事标准。接下来的5月、6月，还将举办系列测试赛，进一步优化提升场馆功能。”

　　成都大运会中的科技应用与智慧元素十分亮眼。据成都市市长王凤朝介绍，东安湖体育公园的“三馆”在修建全过程均采用“BIM技术+智慧工地”驾驶舱系统，实现大型场馆的智慧建造；“冰球场”可在4至6小时内转换为“篮球场”，实现场馆的多功能赛事用途；凤凰山体育公园配备了智能导航系统和场馆智能安全援助服务系统，具备场馆室内定位导航、实时定位引导导航与一键救援服务功能；被称为特殊“服务生”的“蓉宝”机器人，则是世界上首款带有应急功能的机器人，内部包含急救包、心脏除颤器等医疗应急工具，可提供人脸识别、测温、多语言翻译等服务。

　　教育部副部长王嘉毅在发布会上表示：“大运会不仅是世界青年切磋技艺、提高竞技水平的体育舞台，也是一个交流互动、开拓国际视野的教育平台……我相信世界青年大学生在这里不仅有机会实现个人的运动梦想，更有机会感受魅力成都的国际范、中国风和巴蜀韵，获得独特的美好体验，以成都为窗口更好地走近中国、认知中国、读懂中国。”

　　大运会期间，成都将举办双年展、中国非物质文化遗产技艺体验等活动。

　　“希望来自世界各地的青年能够在轻松、欢乐的气氛中加深了解、增进友谊。同时，我们还将推出‘世界遗产经典之旅’等多条精品参观线路，让大家充分领略四川悠久的历史、多彩的文化、秀丽的山水。”郑备介绍道。

　　王嘉毅表示：“中国大学生体育代表团将在赛场上加强与各国（地区）运动员的竞技和交流，我们希望将来实现体育比赛成绩和道德风尚双丰收，同时展示中国可爱可亲可敬的形象。”据悉，将有约500名中国运动员参加本届大运会全部18个大项的比赛。

　　志愿者是城市的“形象代言人”，也是国际交往、文化交流的微观“风景线”。成都大运会此前发布了城市志愿服务“伙伴计划”，已吸引来自34所大学的2万多人报名赛会志愿者。城市志愿者报名也已超过130万人，届时志愿者们将进行城市宣传、赛事推广等志愿服务。

　　王凤朝透露，大运会赛事门票销售将于6月初全面启动。“成都市还将培育100个体育消费示范场景，发放公益赠票、低价惠民票和1万张体育惠民运动券，引导市民走进城市公园、迈步天府绿道，激发全民健身热情，培育城市休闲运动气质。”

　　（据新华社北京4月19日电  记者高萌、许仕豪）

(责编：孙竞、熊旭)

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