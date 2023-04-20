本报记者 孙龙飞 宋豪新

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再过100天，成都大运会将拉开大幕，从官方服饰发布到歌唱大运，从百日誓师到潮流运动会……在成都大运会开幕倒计时100天之际，北京、成都等多地举办庆祝活动，向世界发出青春之约。

7月28日，第三十一届世界大学生夏季运动会将在四川成都正式拉开大幕。这是继2001年北京大运会和2011年深圳大运会之后，中国大陆第三次举办世界大学生夏季运动会，也是中国西部地区首次举办世界性综合运动会。

从官方服饰发布到歌唱大运，从百日誓师到潮流运动会……4月19日，在成都大运会开幕倒计时100天之际，北京、成都等多地举办庆祝活动，向世界发出青春之约。

启动倒计时，推广曲和官方服饰发布

4月19日晚，“成都成就梦想”第三十一届世界大学生夏季运动会倒计时100天主题活动在成都东安湖体育公园火炬塔广场举行。20时整，随着启动按钮被按下，成都大运会正式进入开幕倒计时100天。东安湖体育公园内欢呼雀跃声此起彼伏，火炬塔上五颜六色的彩灯交替闪烁，夜幕下的成都耀眼夺目。

100天后，成都这座拥有4500多年文明史和2300多年建城史的城市，将向世界呈现一届具有国际标准、中国特色、时代气息、青春风采的国际体育盛会。一段关于青春的故事将从这里翻开崭新篇章。

国际大学生体育联合会代理主席雷诺·艾德通过视频发来祝福，他表示，经过3年多的辛勤努力，成都将为来自世界各地的大学生献上一场卓越的盛会。教育部学生体育协会联合秘书处秘书长、中国大学生体育协会副主席刘立新在现场致辞中表示，在各方密切配合和共同努力下，成都大运会必将是一届精彩、圆满的盛会，“我们期盼全球青年齐聚成都，拥抱梦想、拥抱世界，展示青春、创造未来！”

活动现场，成都大运会推广歌曲《梦的色彩》和《城市的翅膀》发布。国家体育总局竞技体育司司长张新向成都大运会公益推广大使、奥运冠军施廷懋和邹凯颁发聘书。施廷懋和阿修罗乐队共同演绎了成都大运会主题推广歌曲《梦想的冠军》，动人的旋律传递出各界对成都大运会成功举办的信心和期待。

成都大运会官方服饰也在当晚正式亮相，包含组委会官员、嘉宾、工作人员、颁奖礼仪与升旗手、裁判员、志愿者、场馆服务团队、大运村服务团队、赛事保障团队及火炬传递人员等服饰，满足多功能场景运用。服饰设计结合了大运会会徽及配色，将太阳神鸟、天府绿道、小辣椒、蜀锦等川蜀文化符号深度融合，展现了当地人文底蕴。

热情迎大运，向全球青年发出邀请

“我们已整装待发，将以专业的精神、友善的微笑、周到的服务，向世界展现新时代中国青年昂扬向上的精神风貌和青春风采。”成都大运会志愿者代表彭秋艳发出铿锵誓言。

成都大运会倒计时100天誓师大会在成都东安湖中央广场举行，志愿者、医疗团队、裁判员/技术官员等不同领域代表500人组成12个誓师大会方阵。同时，抵离服务誓师大会在成都天府国际机场、双流机场和成都东站三地联动举行。“当好东道主，热情迎嘉宾”成为所有服务工作者的共同心愿。

“爱，这漫天斑斓，纯纯的灿烂，跃光的脸庞。爱，这锦城辽阔，尽情的星空，听得见共鸣……”在成都大运会主题推广歌曲的旋律中，一场场别开生面的青春歌会走进清华大学、北京大学等高校，学生们用跃动的音符向全球青年大学生发出热情邀请，共迎青春盛会。在活动现场的展板上，学生们写下“相约成都、成就梦想”“强健国民体魄”等祝福寄语。

在成都大运会筹备期间，组委会面向全世界征集大运歌曲，吸引了全球音乐人及各行业音乐爱好者参与。如今，来自数十个国家和地区的2700余件音乐作品中脱颖而出的一批优秀歌曲，已在国内高校里形成传唱热潮。以音乐为纽带，成都正不断释放拥抱世界的活力与激情。

4月19日，成都大运会官方特许零售北京鸟巢旗舰店在北京国家体育场正式开业，玩偶、工艺摆件、文具、服饰、首饰等诸多品类的千余款特许新品上架销售，含有大运会吉祥物“蓉宝”元素的商品尤其吸引人们的关注。“我有信心，‘蓉宝’将成为继‘冰墩墩’之后又一个以熊猫为原型的赛事超级IP。”国际奥委会委员、成都大运会专家咨询委员会主任于再清说。

办好大运会，描绘公园城市的幸福图景

从高处眺望成都大运会主场馆——东安湖体育公园主体育场，宛如一只圆形飞碟降落在碧波荡漾的水边。体育场顶部，1.2万块彩釉玻璃拼成“太阳神鸟”图案，将巴蜀文化元素嵌入科技感十足的体育场馆中。

当传统与科技碰撞，体育运动在成都绽放青春之光。

4月19日下午，一场潮流运动会在成都东安湖体育公园热闹开赛。陆地冲浪、飞盘、腰旗橄榄球、匹克球等时尚运动为年轻人提供了挑战自我、释放激情的舞台。在同时举办的酷玩集市上，30余家青年市集品牌商家和“后备箱集市”现场摆摊，消费新场景让当地市民感受到大运会带来的多重魅力。

大运惠民、共享办赛，是本届大运会从筹备之初就坚持的办赛理念之一。目前，成都已完成49个大运场馆的新建和改扩建，各大场馆成为市民的热门打卡地。

多元化布局建设的体育公园、社区运动角和天府绿道运动新空间等满足了市民的不同运动需求。以筹办大运会为契机，体育正渐渐为成都描绘出一幅公园城市美好生活的幸福图景。

数据显示，2022年成都全市大运场馆对外开放时长7.63万小时，免费或低收费开放覆盖509.48万人次，累计举办各类赛事727项。全民健身在成都蔚然成风，更多人正享受着大运会带来的惠民福利。

“成都大运会注定不同、必定精彩！”在3月底举行的成都大运会代表团团长春季会议上，来访的国际大体联代表达成共识。

从东安湖体育公园到大运村；从锦城湖公园再到天府绿道，雷诺·艾德多次惊讶于这座城市蓬勃向上的体育氛围。他说：“我个人非常确信，成都已经准备好举办一届精彩的赛事！”

《 人民日报 》（ 2023年04月20日 15 版）

(责编：孙竞、熊旭)