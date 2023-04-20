本报记者 李凯旋

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近年来，四川省多措并举，不断完善青年志愿服务制度与工作体系：在项目培育上谋创新，实施“爱在社区”等一批品牌项目；在服务能力上促提升，通过常态化开展演练等方式，提高应急志愿服务技能水平；在支持措施上重保障，优化志愿服务激励机制，全面升级信息化平台，鼓励引导更多青年参与志愿活动。

“我想参加志愿服务，请问在哪里报名？”咨询电话接连响起，四川青年志愿者协会中一片忙碌景象。“志愿四川”平台大数据展示屏幕上数据跳动，志愿者注册人数、活动发布总数节节攀升，“爱在社区”等热门活动格外受人关注，一经发布便被抢报一空。青年志愿服务正在四川蓬勃开展。

党的二十大报告提出，“完善志愿服务制度和工作体系”。为解决青年志愿服务工作中存在的优质项目缺乏、专业服务水平不足等问题，四川省于2019年10月启动青年志愿服务制度改革试点工作。经过3年多的时间，四川省青年志愿服务工作体系日趋完善，志愿精神在全社会蔚然成风。截至2023年3月，“志愿四川”平台累计注册志愿者726万人，较改革前增长202.5%；发布志愿服务活动42万个，增长1455.6%。试点地区累计注册志愿者超过351万人，增长达到401.4%。

培育优质项目

推动服务创新

四川省凉山彝族自治州越西县火车站里，人群熙来攘往。准备外出务工的阿里小平挤进售票厅，望着显示屏上密密麻麻的车次信息，一股紧张感涌了上来。

不会网络购票、汉语也不够熟练，每年返岗都是阿里小平的头疼事。正当他攥着记有工厂地址的纸条发愣时，不远处传来志愿者吉克阿衣的声音：“想去哪儿？我帮你看看。”顺着声音望去，吉克阿衣正用彝语耐心地帮老乡们讲解出行路线和购票方法。

“我想去成都，听说坐新成昆线两个小时就能到。”阿里小平快步走上前，对吉克阿衣说。

在新开通的成昆复线沿线各站设立服务点和彝汉双语服务岗，是四川省青年志愿项目的一部分。以项目为载体，全省建立了志愿服务点439个，共有3.6万余人次参与；提供的服务具体细致，不仅满足引导咨询、票务协助等普遍需求，在部分高速路服务区和出入口配有车辆维修服务，高海拔地区的志愿服务点还会向旅客提供爱心氧气、暖宝宝等应急物资，尽力帮助群众解决急难问题。

“在项目统一规划下，服务更精细有效。”四川省青年志愿者服务中心副主任黄江龙介绍，青年志愿服务制度改革前，志愿活动的覆盖面虽广，但在求精求新上下的功夫还不够。改革中，四川省明确在规范项目管理和创新选育路径的基础上，聚焦重点领域深入实施青春志愿“爱在社区”等系列品牌项目，以品牌优势带动青年志愿服务发展。

一个个项目落地，激发了参与主体的创造力。“我们鼓励在校大学生参与‘爱在社区’项目，发挥知识技能特长为社区治理建言献策、扶弱济困。目前全省已有134所高校与3560个社区结对，年轻人点子多，给学校周边社区带来了实实在在的变化。”黄江龙告诉记者，四川省还通过各级志愿服务项目大赛推动创新，目前已培育优质志愿服务项目800多个。

加强技能培训

组织常态演练

“各单位注意，演练开始。”听到对讲机里的提示，四川省应急志愿服务总队眉山支队队员郭小林再次检查装备，发动冲锋舟，向着目标区域疾驰而去。

去年9月5日，四川省甘孜藏族自治州泸定县发生6.8级地震，郭小林所在支队第一时间启动应急响应，当晚就到达了位于震区的得妥镇。置身于险境中，科学施救是重中之重。在全部道路都被破坏的情况下，郭小林与队员们按平常演练的步骤攀上悬崖、驾驶舟艇开辟逃生通道，顺利完成了转运群众任务。本次地震中，四川省应急志愿服务总队派遣下属5支队伍支援灾区，成功转移受灾群众800余人次，运送救援人员近200人。

“能够从容应对，主要得益于我们日常的专业技能培训。”郭小林告诉记者，作为地震多发省份，四川在青年志愿服务制度改革中进一步提升应急志愿服务技能水平。各级应急志愿服务队伍常态化开展演练，模拟地震、洪灾、泥石流等自然灾害的情境，队员们从体能训练到攀岩、驾驶、医疗，逐个科目锤炼能力。

“心理疏导也成了我们的必修课。掌握更多技能，就能在关键时刻传递更多温暖。”郭小林说。

志愿者转化为成熟的救援力量，不仅技能要过硬，还要调度高效、指挥有力。改革中，四川省应急志愿服务响应体系不断优化，逐步探索出“快速响应—登记报备—供需对接—精准参与—有序撤离”的应急志愿服务响应流程。“能够实现灾情发生后10分钟内畅通信息渠道、20分钟内建立前线工作站、30分钟内应急骨干志愿者集结完毕、60分钟内有序组织志愿者和社会组织投入应急志愿服务相关工作。”四川青年志愿者协会项目负责人蒲飞宇说。

强化激励保障

完善志愿平台

在四川省眉山市的三苏祠前，11岁的石晋瑜向游客们娓娓道来：“游客们好，今天我来为大家讲讲苏府的故事。”

石晋瑜是个资深的“小小志愿者”。2020年5月至今，她参与了100多次各类志愿活动，并成功通过红领巾志愿者激励机制被选拔到三苏祠参与志愿讲解。“为啥想当志愿者？”面对记者提问，石晋瑜指指胸口端正别着的红领巾奖章，回答干脆有力：“光荣！”

不断优化的激励机制使更多人迈出志愿活动第一步。2021年9月6日，共青团四川省委联合省委组织部、省文明办等11家单位出台《关于进一步深化青年志愿服务改革推动志愿服务制度化常态化的通知》，明确了成长激励、公共服务激励等方面的具体举措。

在志愿服务中表现优秀的学生有机会通过选拔参与更具趣味性和挑战性的项目；积累服务时长成长为“星级志愿者”，既能用积分兑换文创产品，也可在风景区、电影院等文体场所享受优惠；部分地区还为“星级志愿者”在参与志愿服务期间赠与保险。“身边成为志愿者的青少年越来越多。”石晋瑜的母亲肖烨姗常与孩子一起参与志愿服务，“现在愈发感受到全社会对志愿者的鼓励与支持。”

功能更加完善的平台降低了参与志愿服务的信息门槛。在手机上打开“志愿四川”平台，肖烨姗向记者展示，“可以按距离和类型筛选招募中的志愿活动，参与起来非常方便。”自启动青年志愿服务制度改革以来，共青团四川省委以“轻量化”为目标，对“志愿四川”平台进行了全面升级，提升平台注册、招募、报名、上岗、计时等板块的便捷度。在云计算技术帮助下，志愿服务组织随时发布项目需求、招募志愿者，志愿者可以随时就近就便参与服务项目。平台还新增了实时定位、扫码打卡、在线生成证书等功能，方便记录志愿服务足迹。

为鼓励中小学生参与志愿服务体验，成长为后备力量，四川省教育厅、共青团四川省委联合打造了“志愿四川”平台中小学生专区。平台发布环境保护、知识宣传、敬老爱老等与中小学生适配度高的志愿服务，并将志愿服务记录信息化管理，纳入中小学生综合素质评价体系。目前专区已吸引中小学志愿者105万人，开展活动1.4万个。

“我们将继续常态化实施青春志愿系列项目，健全青年志愿服务体制机制，优化‘志愿四川’平台功能，推动新时代四川青年志愿服务高质量发展。”共青团四川省委书记唐经天说。

《 人民日报 》（ 2023年04月20日 13 版）

(责编：孙竞、熊旭)