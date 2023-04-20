本报北京4月19日电 （记者喻思南） “科普作品也能像论文一样成为职称评定指标了。”记者从中国科协获悉：为完善科普人才评价机制，畅通职业发展通道，中国科协日前印发通知，试点开展在京中央单位自然科学研究系列科普专业职称评审工作。

提升全民科学素质，需要一支专兼结合、素质优良、覆盖广泛的科普工作队伍。据科技部统计数据显示，2021年全国科普专、兼职人员数量为182.75万人。这一人数占科技人力资源总量的比例不到2%。我国高质量科普人才存在较大缺口，与科普人才缺乏职业认同和上升通道密切相关。

通过开展职称评定，发展科普人才的讨论由来已久。2022年9月，中办、国办印发的《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》指出，优化科普人才发展政策环境，畅通科普工作者职业发展通道，增强职业认同。合理制定专职科普工作者职称评聘标准。

据介绍，自2019年以来，北京、天津、安徽、湖南等10个省份启动科普类职称评审工作，并且取得了一定的社会效果。此次中国科协在人社部支持下示范性专设开展科普专业职称评审，是国家相关部门首次开展科普人才职称评定。

根据通知，评审设置自然科学研究系列科普专业正、副高级职称和中级职称，专业方向包括科普研究、科普内容资源创作和传播。面向在京中央和国家机关部委、人民团体所属单位，在京中央企业及其所属单位，中国科协所属全国学会、协会、研究会，中国科协直属单位专兼职从事科普专业工作的人员开展申报。

从评审标准业绩条件来看，科普研究方向主要对科普研究课题（项目）提出要求；科普内容资源创作和传播方向将科普作品作为重要依据，对编辑科普书籍，创作科普教材教案、视频、剧本、讲解稿，策划科普展览和活动，研发科普展品，运营维护科普信息资源平台等提出要求。

“当前，科普已经不仅仅是普及科学知识，更重要的是培育科学方法、科学思想和科学精神，而这急需大批高质量科普人才。”中国科普研究所所长、研究员王挺表示，畅通科普人才发展通道，有利于调动科技人员参与科普的积极性。

据了解，基于科普事业发展需求，中国科协正在组织实施科普人才托举工程，在开展科普专业职称评审的同时，对科普人才培养进行深入研究。希望相关高校建立科普学科，扩大硕士点、博士点，更好培养高水平科普人才。

《 人民日报 》（ 2023年04月20日 11 版）

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