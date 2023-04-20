人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>滚动新闻

科普职称评审试点启动

2023年04月20日08:52 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京4月19日电  （记者喻思南） “科普作品也能像论文一样成为职称评定指标了。”记者从中国科协获悉：为完善科普人才评价机制，畅通职业发展通道，中国科协日前印发通知，试点开展在京中央单位自然科学研究系列科普专业职称评审工作。

　　提升全民科学素质，需要一支专兼结合、素质优良、覆盖广泛的科普工作队伍。据科技部统计数据显示，2021年全国科普专、兼职人员数量为182.75万人。这一人数占科技人力资源总量的比例不到2%。我国高质量科普人才存在较大缺口，与科普人才缺乏职业认同和上升通道密切相关。

　　通过开展职称评定，发展科普人才的讨论由来已久。2022年9月，中办、国办印发的《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》指出，优化科普人才发展政策环境，畅通科普工作者职业发展通道，增强职业认同。合理制定专职科普工作者职称评聘标准。

　　据介绍，自2019年以来，北京、天津、安徽、湖南等10个省份启动科普类职称评审工作，并且取得了一定的社会效果。此次中国科协在人社部支持下示范性专设开展科普专业职称评审，是国家相关部门首次开展科普人才职称评定。

　　根据通知，评审设置自然科学研究系列科普专业正、副高级职称和中级职称，专业方向包括科普研究、科普内容资源创作和传播。面向在京中央和国家机关部委、人民团体所属单位，在京中央企业及其所属单位，中国科协所属全国学会、协会、研究会，中国科协直属单位专兼职从事科普专业工作的人员开展申报。

　　从评审标准业绩条件来看，科普研究方向主要对科普研究课题（项目）提出要求；科普内容资源创作和传播方向将科普作品作为重要依据，对编辑科普书籍，创作科普教材教案、视频、剧本、讲解稿，策划科普展览和活动，研发科普展品，运营维护科普信息资源平台等提出要求。

　　“当前，科普已经不仅仅是普及科学知识，更重要的是培育科学方法、科学思想和科学精神，而这急需大批高质量科普人才。”中国科普研究所所长、研究员王挺表示，畅通科普人才发展通道，有利于调动科技人员参与科普的积极性。

　　据了解，基于科普事业发展需求，中国科协正在组织实施科普人才托举工程，在开展科普专业职称评审的同时，对科普人才培养进行深入研究。希望相关高校建立科普学科，扩大硕士点、博士点，更好培养高水平科普人才。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月20日 11 版）
(责编：孙竞、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部