人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>滚动新闻

为夯实科技自立自强根基贡献高校力量

裘  新  金  力
2023年04月20日08:51 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　基础研究处于从研究到应用、再到生产的科研链条起始端。习近平总书记在中央政治局第三次集体学习时指出：“加强基础研究，是实现高水平科技自立自强的迫切要求，是建设世界科技强国的必由之路。”习近平总书记的重要论述深刻阐明了加强基础研究的重大意义。作为国家战略科技力量的重要组成部分，高水平研究型大学要始终胸怀“国之大者”，坚持把加强基础研究作为重大使命，强化创新策源功能，努力攀登世界科技高峰，为夯实科技自立自强根基贡献高校力量。

　　加强高水平有组织科研。习近平总书记指出：“世界已经进入大科学时代，基础研究组织化程度越来越高，制度保障和政策引导对基础研究产出的影响越来越大。”我国高校要充分发挥优势，加快科研组织模式和范式变革，全面加强创新体系建设，在服务国家战略和区域经济社会发展中提升高水平自主创新能力。一是坚持目标导向和自由探索相结合。凝练关键科学问题是基础研究高质量发展的前提。提出一个问题往往比解决一个问题更重要，因为提出新的问题就意味着新的可能性。高校既要鼓励支持科研人员立足科学前沿、发现新的重大问题，也要鼓励支持他们把科技前沿与重大需求前景结合起来，从重大应用研究中凝练高水平基础科学问题，完善问题聚焦、任务耦合、路径协同、成果集成的联合攻关机制，持续提升基础研究整体效能。二是优化基础学科建设布局。基础学科是所有学科的基石，是高校发挥基础研究主力军作用的基础载体。既要给予数学、物理、化学、生物学等基础学科更多支持，深耕细作、倾心浇灌，激活传统学科潜能，孵化新兴前沿学科，也要推动基础学科与应用学科协调发展，鼓励跨学科研究，促进学科交叉融合，不断开辟新领域新赛道，构筑学科发展新优势。三是强化国家战略科技力量建设。国家战略科技力量代表国家科技创新的最高水平，是国家创新体系的中坚力量，对于我国进入创新型国家前列、建设世界科技强国至关重要。高校要积极参与国家实验室建设，推进全国重点实验室重组工作，建好国家自然科学基金基础科学中心。聚焦科研范式变革超前部署，大力推进工具软件迭代、方法算法革新、模型标准建构和高端仪器装备研制等基础性研究，加大大科学装置、大数据平台、检测分析平台等设施布局建设力度。

　　营造良好创新生态。习近平总书记强调：“要深化科技体制改革，大力培育创新文化，健全科技评价体系和激励机制，为创新人才脱颖而出、尽展才华创造良好环境。”推动基础研究实现高质量发展，离不开良好创新生态的孕育滋养。要不遗余力打造引领、原创、开放、包容的学术生态和制度环境，打通创新链条、集聚创新要素，让科学家心无旁骛做研究、大胆创新攻难关。一是弘扬科学家精神。科学家精神是科技工作者在长期科学实践中积累的宝贵精神财富，科学成就的取得离不开科学家精神的支撑。我们要传承弘扬老一辈科学家以身许国、心系人民的光荣传统，大力宣传新涌现的先进典型，引导科技工作者涵养卓越自主的胆气、寂寞深究的静气、团结协作的大气，追求真理、勇攀高峰，弘扬优良学风，把论文写在祖国大地上。二是健全科技评价体系。有什么样的评价体系，就会有什么样的科研活动。要着力推行代表性成果评价制度，摒弃简单量化的评价模式，健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价体系，不断完善评价方法。完善长周期评价制度，加强对长期研究项目、重点团队和研究基地的稳定支持，形成鼓励潜心创新的良好氛围。三是优化创新制度环境。基础研究往往面临着方法不确定、失败率比较高的问题，营造宽容宽松的研究环境显得更为重要。完善政府、企业、社会对基础研究的多元投入和风险分担机制，发挥好科技领军企业“出题人”“答题人”“阅卷人”作用。通过设立校企联合实验室、打通人才旋转门、成立科创母基金等，实现难题共答、平台共建、资源共聚、风险共担、成果共享。

　　培养造就基础研究拔尖人才。习近平总书记强调：“加强基础研究，归根结底要靠高水平人才。”拔尖人才是基础研究最关键的战略资源、最核心的基础支撑、最强劲的驱动力量。高校在培育人才、集聚英才方面承担着重要责任，要为国家为社会源源不断培养造就拔尖人才，让更多基础研究拔尖人才竞相涌现。一是提升人才自主培养能力。基础研究人才培养周期长，须花大气力完善招生培养联动、本硕博贯通的全周期全链条培养体系。近年来，复旦大学厚植基础学科人才培养沃土，高质量推进“基础学科拔尖学生培养计划”“强基计划”等，构建“高精尖缺”研究生教育格局，有效提升了自主培养拔尖人才的能力。今后，要进一步探索超常规、长链条的基础研究未来顶尖人才培养模式，对有潜质学生早发现早培育，推动教育链与创新链、人才链深度融合。二是努力汇聚天下英才。坚持引育并举，广泛延揽战略人才和青年英才，围绕顶尖人才建设创新平台和团队。抓住国际人才转移“窗口期”，提高精准荐才引才能力，千方百计引进全球优秀人才。同时，尊重人才成长规律和科研活动规律，根据人才发展不同阶段需要和个性化需要，全周期、全方位培育人才，落实资源跟着人才走，让人才引得进、长得快、干得好。

　　（作者分别为复旦大学党委书记、校长）


　　《 人民日报 》（ 2023年04月20日 09 版）
(责编：孙竞、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部