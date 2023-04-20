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让阅读为青春增色

徐  川
2023年04月20日08:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　最是书香能致远。前不久，教育部等八部门印发《全国青少年学生读书行动实施方案》，切实引导激励青少年学生爱读书、读好书、善读书，立志为中华民族伟大复兴而读书。青少年是祖国的未来、民族的希望，肩负着时代赋予的重任。如何通过读书学习夯实基础、挺立脊梁，扣好人生的第一粒扣子，关乎个人成长成才，也关乎党和国家事业发展。处于人生的重要阶段，广大青少年要像海绵汲水一样汲取知识，通过激发阅读兴趣、掌握阅读方法、检视阅读成效以充实自我、提升本领、增长才干。

　　激发阅读兴趣，厚实青春底气。阅读是青少年获取知识、启迪智慧的重要来源，也是立大志、明大德、成大才、担大任的必由之路。选一本好书入门，有助于激发阅读兴趣、唤醒阅读活力，让青少年愿意读、喜欢读、坚持读。“小德川流，大德敦化”，由阅读兴趣激发到阅读习惯养成，由“要我学”到“我要学”，由“学一阵”到“学一生”，青少年才能在博览群书、日积月累中提升思想道德品质与科学文化素质，培养独立思考、创新创造和终身学习的能力，坚定理想信念、树立远大志向，在感悟时代、紧跟时代中珍惜韶华，自觉按照党和人民的要求锤炼自己、提高自己。

　　掌握阅读方法，点亮青春灯塔。精其选、解其言、知其意、明其理，阅读既要学会读“厚”，结合兴趣志向不断增加阅读量，争取广闻博览；也要学会读“薄”，把阅读所积累的知识融会贯通。“学如弓弩，才如箭镞”，阅读是一个需要长期坚持的过程。面对日新月异的世界，要保持“挤劲”“钻劲”“韧劲”，在阅读中享受乐趣、感悟人生、获得成长，让读书成为一种生活方式，至千里之远、成江海之大。除了读“有字之书”，还要读“无字之书”，注重学习人生经验和阅历感悟，以阅读升华精神、濯净心灵。

　　检视阅读成效，激扬青春风采。“读万卷书，行万里路”，要在祖国大地上躬身践行，让青春在火热的实践中绽放绚丽之花。在读的广度上，不但要从书籍中汲取知识，更要向他人、向社会、向实践学习，注重读、思、行结合，在实践中经受磨炼、得到提升。在读的深度上，不能把读书学习狭义理解为学习知识，应该坚定理想信念、陶冶道德情操、培养创新精神、提高担当能力，激发好奇心、想象力、探求欲，培养科学思维方式和探究能力，避免陷入“少知而迷、不知而盲、无知而乱”的困境。

　　党的二十大报告提出，“深化全民阅读活动”。满足人民对美好生活的向往，还需在全社会形成良好阅读氛围。加强书香家庭、书香校园、书香城市创建，从阅览室到图书馆、文化馆，从黑板报、宣传栏到文化墙……把读书的环境搭建起来，让读书的氛围浓郁起来，凝聚家、校、社会的强大合力，就能激发广大青少年读书学习的热情，以阅读丰盈精神世界、提升综合素养，逐渐成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　（作者为南京航空航天大学马克思主义学院教授、博士生导师）


　　《 人民日报 》（ 2023年04月20日 05 版）
(责编：孙竞、熊旭)

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