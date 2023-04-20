人民网北京4月20日电 近年来，北京市各高校坚持“节水优先”方针，大力开展绿色学校创建和节水型高校建设，充分发挥高校在建设节水型社会中的先行示范作用，推动教育系统节水治理体系和治理能力现代化。

建设节水型校园，健全节水管理制度

为进一步加强节水型校园建设，各高校不断建立健全节水管理制度，制定节水年度实施计划，将节水工作纳入学校总体发展规划和绿色学校创建等工作中统筹推进。

“关键是要念好‘管、改、育、研’四字经，做到智慧节水、机制节水、合同节水三结合。”北京交通大学相关负责人在介绍学校节水经验时表示，近年来，北京交通大学设置能源管理办公室，建立专职和兼职节能节水队伍，分层管理、分工明确、责任到人。此外，北京交通大学还建立起一套科学的节能节水管理体系，健全节能节水规章制度十余项，在建筑面积和学生人数不断增加的情况下，实现了人均用水量的逐年下降。

北京高校通过推广智慧节水系统应用等方式，不断提升用水节水精细化管理水平。北京工业大学以科技为先导，基于智能感知、物联网、移动互联、大数据和云计算等技术，采用“基础系统+聚合服务+融合应用+移动物联”模式，建设能源监控与智慧后勤物联网应用平台系统，着力提高校园水资源利用效率，为校园节水、节电、安全用能提供了有力支持，产生了较好的生态效益、社会效益和经济效益。

首都师范大学形成了“建‘海绵校园’收集雨水、建信息平台智能监管、改供水管线防止漏损、建智慧泵房精准控水、改排污设施严控排放”的学校特色节水路径，全校年用水量从2019年的836433（立方米）降至2022年的625250（立方米），下降约25.2%。

加强节水技术研究，推动相关科技成果转化

为进一步发挥高校人才优势和科研优势，各高校不断加强相关学科建设、专业人才培养和节水技术研究，推动节水技术工艺创新和节水科技成果转化，助力“政产学研用”深度融合的节水技术创新体系建设。

北京农业职业学院坚持技术创新导向，建设综合节水实训基地，包括现代节水灌溉实训区、水利工程展示区和建筑节水实训区，开设精准灌溉系统自动化控制、雨水的高效利用、污水处理与再生利用技术等项目课程，有力推动了产学研结合。

首都师范大学通过开设水科学教学、举办水科学论坛、组织惜水创意活动等方式，开展与水相关的教育教学活动，不断加强学研培养，启迪学生惜水智慧。华北电力大学开设了“水利水电工程”、“水文学与水资源工程”等专业，以学科支撑优势助力节约型校园建设。

开展常态化节水宣传，动员师生自觉开展节水行动

各高校还开展常态化节水宣传和节水知识普及，动员全体师生开展深入、持久、自觉的节水行动，培育浓厚节水校园文化，形成“节约用水，从我做起，从身边做起”的良好氛围。

北京交通大学在新生入学教育中开设节约用水相关课程，组织拍摄节水专题宣传片“水滴宝宝的交大之旅”在校园公共媒介投放展示，提醒大家养成节水习惯，传承节水文化。

北京工业大学通过线上线下多种方式宣传节水知识和理念，每年举办“节水宣传周”活动，由学生设计节水作品发布展示，打造“沉浸式”宣传教育氛围，让“节约资源”理念入脑入心。北京农业职业学院积极开展“养成节水好习惯,树立绿色新风尚”“珍惜水、爱护水”等主题宣传活动，营造了浓厚的校园节水氛围。（李依环、实习生余睿婕）

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