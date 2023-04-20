原标题：方便学子求职青岛理工大学启用共享面试亭

“每次线上面试之前都很犯愁，在宿舍、教室面试可能会被打扰，酒店房间又太贵。现在学校上线了共享面试亭，进入系统预约就可以使用。面试亭提供了一个独立、安静的面试环境，让我在面试时更自在、放得开。”4月16日，青岛理工大学共享面试亭首个用户、机械与汽车工程学院应届毕业生米星翰告诉科技日报记者。

4月份正值大学生春季求职的“黄金期”，为帮助学生解决线上面试缺少地点空间的难题，青岛理工大学就业指导中心设立了共享面试亭。共享面试亭一经推出，立刻在校园里火了，面试亭申请页面日均访问量百余次，每日7个时间段场场爆满。

4月11日下午，记者在青岛理工大学校园内看到，共享面试亭位于学校中央院系区，里面配有可升降桌椅、冷暖三色灯等设施，桌面上方的插座功能齐全，玻璃门上还有隔音层和磨砂贴纸，隔音效果好，整体环境私密舒适。面试亭采用小程序预约的形式，5名管理员全时段在线审核。学生线上预约通过后，即可在预定时间携带笔记本电脑或手机到共享面试亭进行线上面试。

“学校在千方百计挖掘岗位资源的同时，也致力于提升自身就业服务软实力，做好学生求职路上的后勤保障工作。2022年学校就已经开始尝试通过改造学院会议室、教研室办公间、党建活动室等场所，作为学生线上面试空间。今年，学校进一步调研和整合，推出了共享面试亭，全力助推毕业生高质量就业。”青岛理工大学学生工作处副处长、就业指导中心主任牟永川表示。

“学校陪伴了我就业的全过程，学院的老师帮我改过简历，就业群里每天都在推送招聘信息，现在又推出了面试亭方便我们线上面试。学校千方百计为毕业生考虑，贴心又暖心。”青岛理工大学应届毕业生刘佳豪说。（宋迎迎、凌妍、王云霞）

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