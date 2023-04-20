原标题：专升本该往何处走

近日，湖北省教育厅公布了2023年普通专升本招生简章，武汉纺织大学、武汉轻工大学停止专升本招生。普通本科高校停招专升本有何考量？会成为一种趋势吗？有此类需求的考生，又该往哪走？

一场“小高考”

一般来说，普通专升本，即普通高等学校专升本考试，是合格的普通高校应、往届专科毕业生参加的选拔性考试。“专升本的目的，就是改变学历。”目标为吉林工商学院会计专业的考生耿慧（化名）表示。

和高考生埋头苦读、考研学子挑灯夜战近似，对于专科生来说，专升本也是学业途中关键的一道坎。专升本也一直被看作一场“小高考”。

耿慧表示曾经忽视了学习，现在她决定“再来一次”。

从2022年5月开始，耿慧到专升本培训机构报名，今年4月即将参加考试。经历了300多个疲惫的夜晚，耿慧即便身体有恙，也没有落下网课。

当前，社会和市场对于人才的学历越来越重视，要求也越来越高。

一位英语教育专业的专科生刘新桐（化名）就提到，准备继续在英语专业深造，希望可以当翻译或从事相关专业工作。而在这个未来规划之下，“本科才有机会找到好的工作。学历是敲门砖，比起专科，本科起码还有个面试的机会”。

学生“水土不服”

武汉轻工大学的公告称，学校将继续致力于全面提高人才培养质量，着力建设一流本科教育，为高质量服务国家和地区经济社会发展作出新的贡献。

近些年来，部分高校停招专升本的原因基本趋同。2020年，天津工业大学在公告中曾透露，根据政策要求，“双一流”建设高校，不再开展普通专升本招生。

随后，一些普通本科院校也跟进。浙江大学国家制度研究院特约研究员阙明坤坦言，主动停招专升本的院校一般是研究型大学，停招的目的在于提升本科教育质量和科技创新水平，不再分散精力在专升本培养上。

这一趋势，早有端倪。

2006年，教育部、国家发改委就曾明确严格招生计划、收费标准和选拔录取程序，并在2010年重申了这一要求，严格控制招生规模在当年省属高校高职（专科）应届毕业的5%以内……“985工程”和“211工程”重点建设的高校、独立学院和民办院校，原则上不举办普通专升本教育。

2014年，湖北大学在停招专升本时，曾提到校内普通本科生的教学进度、培养规格、教学内容及教学方式与所招录的普通专升本学生原有模式差别较大。

“事实上，有些普通本科院校举办专升本，在学生培养上也难以做到有针对性。”阙明坤介绍，一般来说，专升本学生原则上必须单独编班教学，但现实情况是，有的无法单独编班，只能插班教学。

“有些普通本科高校没有衔接专、本两个阶段人才培养的方案，沿用原有本科人才培养模式，使得这些专升本学生在本科阶段学习时‘水土不服’。”阙明坤介绍，“有一些院校专升本学生，英语四级通过率只有60%左右，导致许多学生难以本科毕业，增加了就业难度，也大大偏离了他们原本的学习意愿。”

郑州大学教育学院教授罗志敏对此表示认同，如果专、本学校在培养目标上不匹配、教学计划上连接不通畅，一些课程设置存在缺位、重复或交叉，同样的课程在专科阶段学习过，到了本科阶段还要再次学习、考核。罗志敏说：“这不仅很容易给专升本学生造成学习上的障碍，而且还会导致他们在知识水平和综合能力方面，达不到普通本科生的毕业标准。”

升入职业本科是趋势

2020年，为稳定大学生就业形势，教育部等部门扩大多层次高校学生招生比例，其中也包括“专升本”招生计划。该年，教育部扩大专升本招生规模至64.8万人，同比增加32.2万人。2021年，专升本计划升至81万人。

2023年，虽然幅度有所下降，但扩招态势不变。

截至目前，2023年，黑龙江专升本计划招生18940人，相较于2022年扩招5115人，增幅约37%。上海专升本招生计划10006人，相较于2022年扩招2193人，增幅约28%。

记者梳理发现，目前进行扩招的院校主要为民办本科和新开办的本科职业技术大学。

阙明坤介绍，本科职业技术大学作为新生事物，既不是高职专科的“加长版”，也不是普通应用型本科的“翻版”，其培养目标既具有学士学位规定的一般要求，又有技术技能人才的特定规格。在培养本科层次技术型人才上具有独特优势。

“一些本科职业技术大学针对专升本的生源特点，单独组建班级，制定和实施教学计划，确保专升本人才培养质量。”阙明坤说。

在刘新桐和耿慧的计划里，如果顺利地专升本毕业，会继续再往上考。耿慧斩钉截铁地说：“既然选择提升，就要做到最好，想考重点大学硕士。就读专科的经历已经无法改变，对于专科生来说，最重要的就是向上走。”

无论是实现学生的纵向升学,还是实现普职学历互通、证书互认，专升本都是一个很好的“接口”方式，专升本是职业院校学生的一条最基本的升学通道。

罗志敏预计，今后几年，专升本的招生规模还将在现有基础上扩大。“这不仅可以满足更多学生提升学历层次的需要，还可以通过延长学生的受教育时间，减缓社会整体的就业压力。”（陈鹏、邱渝茜）

(责编：李依环、孙竞)