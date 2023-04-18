原标题：学习贯彻二十大 首都教育在行动丨发挥优势 以讲促学 首都高校学习二十大特色系列课讲火校园

党的二十大召开以来，首都各高校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，结合自身专业优势及办学特色，广泛开展党的二十大精神主题学习活动，组织各级各类宣讲队伍在校园广泛开讲，以讲促学，引导广大干部师生将理论学习入脑入心、将实践行动做深做实，培养担当民族复兴大任的时代新人，增强实现中华民族伟大复兴的精神力量。

北京航空航天大学：弘扬先辈精神 专题思政课讲出味道做出实效

北京航空航天大学将党的二十大精神融入课程思政建设，分学科完成课程思政案例集编写，并开设“深入学习党的二十大精神”专题思政课，在各院系开讲。同时，学校推动思政小课堂与社会大课堂相结合，在2023年寒假，组织600余支师生社会实践队伍、共3500余人次，紧密围绕“学思践悟二十大，笃行奋进新征程”主题，从“学二十大精神，做时代青年”、“心系家乡建设，涵养家国情怀”、“砥砺报国之志，弘扬北航精神”、“聚焦产业发展，把握时代脉搏”等6个方向展开实践活动，结合学校专业特色，进一步传承学校“空天报国”的精神，使党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑，以实践推动党的二十大精神落地生根。

学校乘九御风实践队在企业参观C919前机身和中后机身部段生产厂房

北京交通大学：创新“云”端美育 《长征组歌》引导师生边唱边讲

北京交通大学在交大版《长征组歌》排演二十周年之际，推出“云”端美育——北京交通大学《长征组歌》线上系列学习教育活动，将理想信念教育与艺术教育高度融合。按照《长征组歌》十首曲目顺序，分别设计10期不同学习主题，邀请60位思政教师、艺术教师、参演校友和在校学生，分别从思政教育、艺术教育、朋辈教育和自我教育等多个维度及层次进行讲述分享，共同传唱艺术经典《长征组歌》，传颂伟大的长征精神、传承中华民族红色基因。学校党委以《长征组歌》线上系列学习教育活动，打造了交大校园文化艺术品牌，依托创设“云端美育”的新形式，充分发挥网络教育辐射源作用，持续激发“美育+思政”的复合育人功效。

北京体育大学：发挥资源优势 打造《冠军说》特色思政课

北京体育大学马克思主义学院立足学校特色，召集一批学校奥运比赛冠军师生，与电视台联合制作金牌栏目《冠军说》，持续推动思想政治理论课改革创新，全面打造“奥运冠军上思政课”品牌，利用“奥运冠军+思政教师”这一强强联合的形式，将党的二十大报告中提出的目标任务落到实处。该栏目每期由一名马院青年教师和一名奥运冠军共同完成，目前已推出两季，第二季邀请既是奥运冠军又是二十大代表的巩立姣、武大靖、李婷等，与马院教师一起深度解读党的二十大报道内容，为社会提供了有示范、有能量、有效果的思政云课堂，引领了体教融合的新趋势。

对外经济贸易大学：聚焦青年力量 推出“师说·青听”系列微课

对外经济贸易大学马克思主义学院与党委宣传部联合推出“师说·青听”思政课教师领学“党的二十大精神”系列微课二十讲展播。微课聚焦政治学习任务重点，让学习宣传“有速度”，立足青年学生主体特点，让传播阐释“有温度”，把握思想教育关键节点，让落地落实“有力度”。通过思政课教师视角，以“小切口”反映“大主题”，以“小故事”讲好“大道理”，以“小课堂”上好“大思政”，让党的二十大精神温暖鲜活、可亲可信，让广大学生青年知之深切、行之自觉，展现师生学习宣传贯彻党的二十大精神的主动作为，凝聚师生奋进新征程、建功新时代的强大力量。目前，微课已录制十期，各平台累计播放量1万余次。

北方工业大学：深入基层一线 “纽扣课堂”讲进学生宿舍

北方工业大学围绕学生成长需求，组织学校各院系辅导员下沉，带领学生党员骨干组成“纽扣课堂”微党课团队，走进学生宿舍开展宣传宣讲，将党的二十大精神宣传到基层。为了让宣讲更加生动、深入人心，“纽扣课堂”微党课团队成员提前设计、集体备课，帮助同学们在潜移默化中读懂中国精神、明确入党动机，在共读红色经典中引导学生学好专业本领、树立远大抱负。同时，团队还利用红色文化丰富思政教育，组织举办贴近学生生活的系列活动，进一步提高学生党员参与宣讲团队的积极性。“纽扣课堂”打通了学习宣传贯彻党的二十大精神工作的“最后一公里”，将学生宿舍转变成为传承红色基因、学习宣讲实践的第二课堂，用“浸润式教育”将思政文化育人工作做到“家”，使思政教育真正地贴近实际、贴近生活、贴近学生，实现“三全”育人。

北方工业大学党委书记缪劲翔走进宿舍与学生学习研讨

本文内容整理自各大高校学习宣传贯彻党的二十大精神创新案例素材

(责编：郝孟佳、熊旭)